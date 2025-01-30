بعد موافقة عائلته: شاهدوا فيديو للمختطف الإسرائيلي غادي موزيس من شهر ديسمبر 2023

سيكون في المنزل اليوم: وافقت عائلة المختطف غادي موزيس، الذي من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه اليوم (الخميس) من الأسر بعد 482 يوما، على نشر رسالة الحياة التي قدمت عنه في ديسمبر 2023.

في مقطع فيديو نشرته حماس قبل أكثر من عام، قال غادي: "يجب أن نزيد الضغط. نريد أن نعود قريبا إلى أصدقائنا وعائلاتنا وبيتنا الذي كان هادئا من قبل. هذا الوضع والذي فيه معرضين لخطر الموت في أي لحظة أمر لا يطاق، وهناك احتمال معقول بأن نقتل هذا المساء. وليس هناك ما يضمن أن جيشنا لن يقصفنا أيضاً، فنحن في خطر كبير".