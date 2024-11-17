تقرير: حماس أطلقت النار تجاه غزيين حاولوا سرقة شاحنة مساعدات إنسانية وابتزاز نازحين

أنشأت وزارة الداخلية في قطاع غزة التابعة لحماس، وحدة شرطية مهمتها مراقبة أسعار المنتجات التي تباع في أسواق القطاع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية السبت. كما أفادت التقارير أن هذه الوحدة أطلقت النار تجاه عدد من الغزيين الذين حاولوا سرقة شاحنة مساعدات إنسانية وسط قطاع غزة، ما تسبب بمقتل عدد منهم.

كما ذكرت مصادر مطلعة لموقع "قدس بيريز" الإخباري الفلسطيني أن وزارة الداخلية في حكومة حماس في قطاع غزة أنشأت وحدة جديدة ضمن هيئة الشرطة في قطاع غزة - مهمتها مراقبة الأسواق في القطاع. قطاع غزة واستقرار مستوى الأسعار.

كما ذكرت المصادر أن هذه الخطوة جاءت إثر شكاوى من سكان قطاع غزة بشأن ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وأن هذه الوحدة سيطلق عليها اسم "سهم".

كما أوضحت المصادر أن هذه الوحدة نصبت خلال الأيام الماضية كميناً لمواطنين من غزة حاولوا سرقة شاحنة تحمل مساعدات إنسانية على مدخل مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة، وقتل خلال ذلك جزء من "العصابة"، كما وصفهم التقرير. ومن الحالات الأخرى التي عملت فيها هذه الوحدة بالأمس، عندما أطلقت النار على سكان غزة في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، بعد محاولتهم ابتزاز وسرقة النازحين الغزيين الذين شقوا طريقهم من شمال القطاع إلى الجنوب.