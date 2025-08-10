الجزيرة تعلن مقتل طاقمها بينهم الصحافيان أنس الشريف ومحمد قريقع في غارة إسرائيلية في غزة

قد يعجبك أيضًا -

أفادت تقارير فلسطينية عن مقتل الصحافيان من قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع بعد استهداف خيمة قناة الجزيرة في مستشفى الشفاء في حي الرمال بمدينة غزة،الصحافيان من سكان مخيم جباليا ومن الصحافيين المعروفين في قطاع غزة.

في حين أعلنت قناة الجزيرة لاحقا عن مقتل طاقمها في الضربة والذي شمل اضافة الى الشريف وقريقع المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة والسائق محمد نوفل.

في المقابل أفادت قناة الإقصى التابعة لحركة حماس عن مقتل أربعة أشخاص على الإقل في الهجوم وإصابة آخرين، فيما أعلن عن إصابة مصور الكوفية محمد صبح خلال الضربة.