تغطية متواصلة|| بعد الهدنة : إسرائيل تعتقل قائد ونشطاء من حزب الله جنوب لبنان
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا. • بدأ اللبنانيون بالعودة إلى منازلهم، على الرغم من تحذيرات الجيش الإسرائيلي واللبناني.
اليوم الـ 418 من الحرب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا (الأربعاء)، بعد أيام متوترة وإطلاق صواريخ شغلت صافرات الإنذار في عشرات البلدات في منطقة الخضيرة ووسط إسرائيل حوالي الساعة العاشرة مساء أمس. في إسرائيل فهم على أهبة الاستعداد، ويترقبون ما إذا كان حزب الله سيحترم التفاهمات.
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الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين: "اعتبارا من الساعة 17.00 - يمنع التحرك جنوبا من الليطاني"
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية المقدم أفيحاي أدرعي، رسالة تحذيرية إلى السكان اللبنانيين بعدم التحرك جنوب الليطاني بين الساعة 5:00 مساءً و7:00 صباحًا، وجاء في الرسالة: "من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، ممنوع عليكم التحرك جنوبًا نحو القرى التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها، أو باتجاه القوات الموجودة في المنطقة. أي تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.
نتنياهو وكاتس: "المعتقلون في لبنان عناصر من حزب الله بينهم قائد ميداني"
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بعدم السماح للسكان اللبنانيين بدخول منطقة القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان، وذلك تماشيا مع المرحلة الأولى من تنفيذ مخطط وقف إطلاق النار. هذا ما قاله ديوان رئيس الوزراء، مضيفًا أن الجيش اعتقل أربعة من عناصر حزب الله، من بينهم قائد ميداني، دخلوا المنطقة المحظورة، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "بحزم" ضد أي انتهاك.
رئيس الأركان: "القتال في لبنان كان حاسماً للغاية، وتنفيذ الاتفاق سيكون أكثر تصميماً"
الجيش اللبناني: "يناشد اللبنانيين العائدين إلى الجنوب عدم الاقتراب من مناطق تواجد القوات الإسرائيلية حفاظا على سلامتهم"
عقب اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن الجيش اللبناني "أننا بدأنا زيادة انتشارنا في منطقة جنوب نهر الليطاني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل - وذلك بناءً على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701". الوحدات المعنية ستنتقل من عدة مناطق إلى جنوب نهر الليطاني وستكون متواجدة في المواقع المخصصة لنا"
السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في مؤتمر صحفي بالقدس: أنصح شركات الطيران باستئناف رحلاتها إلى إسرائيل، الوضع الحالي مكافأة للإرهابيين
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار في لبنان دائما، ونحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي
وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه على منصة X: "في الأيام المقبلة، ستبذل الولايات المتحدة جهدًا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب". بدون حماس في السلطة"