تغطية متواصلة|| بعد الهدنة : إسرائيل تعتقل قائد ونشطاء من حزب الله جنوب لبنان

اليوم الـ 418 من الحرب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا (الأربعاء)، بعد أيام متوترة وإطلاق صواريخ شغلت صافرات الإنذار في عشرات البلدات في منطقة الخضيرة ووسط إسرائيل حوالي الساعة العاشرة مساء أمس. في إسرائيل فهم على أهبة الاستعداد، ويترقبون ما إذا كان حزب الله سيحترم التفاهمات.

لمتابعة المدونة السابقة يمكن الدخول الى الرابط التالي