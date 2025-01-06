لجنة "ناغل" الإسرائيلية توصي بالتحضير للحرب مع تركيا!

قدّمت لجنة "ناغل" توصياتها للحكومة الإسرائيلية، بعد أن فحصت ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة، قائلة:" إن التغيير الجذري في الشرق الأوسط، يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران".

وأشارت اللجنة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا وتدمير معظم الجيش السوري على يد الجيش الإسرائيلي، والدعوات التي أدت إليها هذه الخطوة إلى أن الحرب أضعفت التهديدات لإسرائيل وبالتالي تقلل الحاجة إلى الاستثمار في تعزيزها.

وأضافت اللجنة في توصياتها: "يجب ألا ننسى المصدر الذي جاء منه المسلحون الذين سيطروا على سوريا بعد الاسد وقياداتهم، ولهذا السبب يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا، والذي لن يكون أقل خطورة من سابقه". وأضافت التوصيات:" قوة سنية متطرفة لن تقبل أيضاً بوجود إسرائيل، وقد ينشأ على الجانب السوري تهديد أكبر من التهديد الإيراني، الذي كان محدوداً بسبب نشاط إسرائيل المستمر، ولكن أيضا بسبب القيود الذي فرضته عليه الدولة السورية ذات السيادة".

وأضافت توصيات اللجنة:" المشكلة ستتفاقم إذا أصبحت القوة السورية عملياً مبعوثاً "تركياً"، في إطار تحقيق حلم تركيا بإعادة التاج العثماني إلى مجده السابق، وإحداث صراع تركي إسرائيلي مباشر". وفي معرض تطرقها للمخابئ والتحصينات، أوصت اللجنة ببناء خطة متعددة السنوات وكثيفة الموارد، لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية، إلى التحصينات الجوفية وغيرها من التحصينات، حتى تتمكن من الصمود في وجه الهجمات. كما تطرقت التوصيات، إلى الصناعات الدفاعية والدفاع عن الحدود والدفاع الجوي، والقدرات الجديدة والحجم العسكري.