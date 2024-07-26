التغطية متواصلة: الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا في أعقاب تهديدات ضد الرئيس الإسرائيلي
صحيفة"ليكيب":"نحن ندرك بنفس القدر التهديدات التي يواجهها الرياضيون الإسرائيليون. وستستفيد السلطات الفرنسية والوفود ومواطنو دولة إسرائيل من أعلى مستوى من التغطية الأمنية".
كشفت صحيفة "لكيب"الفرنسية، اليوم الجمعة، عنفتح تحقيق بعد تهديدات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وأعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أنه "على علم بالتهديدات الأمنية التي تؤثر على الألعاب الأولمبية والبارالمبية". وأضافت: "نحن ندرك بنفس القدر التهديدات التي يواجهها الرياضيون الإسرائيليون. وستستفيد السلطات الفرنسية والوفود ومواطنو دولة إسرائيل من أعلى مستوى من التغطية الأمنية".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة،"بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في جنوب البلاد قبل قليل، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ واحد اجتاز قطاع غزة، وسقط صاروخان إضافيان اجتازا قطاع غزة في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات"
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برنامج الأغذية العالمي: اضطررنا لتقليص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد
قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة، إنه اضطر لتقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.
وأضاف في منشور على منصة إكس "مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب غزة محدودة للغاية ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريباً".
منظمة الصحة العالمية ترسل أكثر من مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الجمعة، إن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة وسيتم توزيعه على مدى الأسابيع المقبلة، لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع.
وذكر جيبريسوس في مقال رأي بصحيفة "الجارديان" البريطانية: "رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، بدون اتخاذ إجراءات فورية سيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل إصابة آلاف الأطفال الذين أصبحوا بلا حماية".
وكتب جيبريسوس أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وخاصة الرضع دون سن الثانية بسبب تعطل حملات التطعيم العادية نتيجة الصراع المستمر منذ تسعة أشهر.
وشلل الأطفال، الذي ينتشر بشكل أساسي عبر انتقال المواد البرازية من الشخص المصاب عن طريق الفم، هو فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي ويسبب الشلل. وانخفضت حالات الإصابة بالفيروس بنسبة 99 بالمئة في العالم منذ عام 1988 بفضل حملات التطعيم الجماعية ولا تزال الجهود مستمرة للقضاء عليه تماماً.
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رياضيون مؤيدون للقضية الفلسطينية يستعدون لإظهار "التضامن" في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية
يعتزم رياضيون مؤيدون للقضية الفلسطينية لإظهار تضامنهم خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الجمعة.
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، نقلاً عن مصادر، إن إظهار التضامن قد يشمل قيام بعض الوفود التي لم تذكر اسمها برفع العلم الفلسطيني، أو ارتداء رسائل على الملابس، بوصفها جزءاً من التعبير عن المعارضة لمشاركة إسرائيل في المناسبة الرياضية.
وكذلك يمكن الانضمام إلى قافلة مكونة من 90 قارباً، سيكون على متنها أكثر من 10 آلاف رياضي، من بينهم مؤيدون للفلسطينيين، وستبحر في نهر السين لمسافة 3 أميال.
وقالت ستيفاني آدم، الناشطة في الحملة الداعية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل: «في حين ترغب اللجنة الأولمبية الدولية والدولة المستضيفة فرنسا في إخفاء المعارضة، من خلال التكتيكات القمعية والمخادعة، فإن المعارضة الشعبية القوية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أصبحت مسموعة في الألعاب الأولمبية، وشوهدت، الأربعاء، في مباراة كرة القدم بين إسرائيل ومالي، وسوف تكبر تلك المعارضة لمشاركة إسرائيل في الأولمبياد».
وأضافت: «ندعو الوفود المشاركة للانضمام إلى الدعوات لوقف إطلاق النار الآن، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ونحث الرياضيين الأولمبيين على استخدام منصتهم لاتخاذ موقف من أجل الحقوق الفلسطينية».
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