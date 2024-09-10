وزير الأمن الإسرائيلي: "ننقل مركز الثقل نحو الشمال - لدينا مهمة لم تكتمل بعد"

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم (الثلاثاء) جولة على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث جرى حوار مع القادة العسكريين بعد إختتام تمرين للواء التاسع في الجيش الإسرائيلي،

واستمع وزير الأمن عن النشاطات العسكرية التي يقوم بها المقاتلين على الحدود الشمالية والتمرين الذي يحاكي القتال على الأراضي اللبنانية. وقال الوزير للمقاتلين: "أنا معجب بالإصرار والمستوى المهني العالي والتمسك بالمهمة المستمرة هنا منذ عام تقريباً، في الشمال والجنوب على السواء. مركز الثقل ينتقل شمالاً، ونحن نقترب من الانتهاء من مهمتنا في الجنوب، ولكن لدينا مهمة هنا، وهي مهمة لم تنجز بعد، وهذه المهمة هي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم".

وقال الوزير أيضاً "لقد أعطيتكم هذه التعليمات التي تنتظرونها هنا اليوم، والتي أعطيتها في الجنوب ورأيت القوات وهي تعمل. بعد ثلاثة أسابيع انطلقوا ونفذوا مهمتهم، وسوف يأتي هذا هنا أيضاً ويجب أن تكونوا مستعدين وجاهزين لتنفيذ هذه المهمة، نحن ننتهي من تشكيل القوات بأكملها نحو عملية برية بجميع جوانبها - من إطار الفرق إلى إطار القيادة وهذا الشيء هو سهم جاهز، جاهز للعمل، نحن نعرف متى يتم تفعيله. ستفعل كل ما تحتاج إليه، وسنستغل الوقت بشكل صحيح، لأنه بمجرد أن يأتي – هذا سيحدث"

وفي الختام قال الوزير غالانت: "لقد رأيت في كثير من المناسبات التي وقفت إلى جانب مقاتلين قالوا لي: نحن نتحدث فقط.وبعد أسبوع التقيت بهم في الميدان، داخل الحقل. كونوا مستعدين، فالأمر ليس كغيره من الأشياء، لديكم القدرة الكاملة على أداء المهام حسب ما تدربتم عليه".