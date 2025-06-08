ياسر أبو شباب ينفي صلته بالجيش الإسرائيلي ويوجه هذه الرسالة لحماس

أصدر ياسر أبو شباب، قائد الميلشيا التي تنشط في رفح والذي أثار ظهورة ونشاط جماعته ضجة في غزة والعالم العربي، تسجيلاً صوتياً جديداً صباح اليوم (الأحد) عبر "مركز علاقات السلام"، يتضمن سلسلة من المطالب، ويدعو حماس إلى التنازل عن السلطة في غزة، ويفصل الخطوات المطلوبة لإعادة بناء القطاع، حسب قوله:

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وطالب حماس "بالتنازل عن السلطة والحكم، خاصة بعد مئات المظاهرات التي طالبت بإسقاطها". ويزعم أن حماس "هاجمت مواقعنا عدة مرات وقتلت نحو 25 شخصًا"، في محاولة للحفاظ على سيطرتها على المساعدات.

ويقول أبو شباب إن "مئات العائلات" تتدفق على الأراضي التي تسيطر عليها ميشلياته، وتدعو إلى "فتح ممر إنساني أكبر" من شأنه أن يسمح "بالعودة الآمنة لعشرات الآلاف".

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ويؤكد أن الدخول إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الميشليا تحت سيطرته تحت السيطرة ويتم"عبر جهاز المخابرات الفلسطيني، لضمان عدم تسلل أي عنصر إرهابي لمحاولة تخريب محاولة التحرر من حكم حماس".

ينفي أي صلة له "بأي دول أو أنظمة سياسية"، ويدين "الشائعات" حول هذا الموضوع، معتبرًا إياها "محاولة لتشويه سمعتنا وإثارة العداء بيننا وبين الدول الأخرى".

ويزعم أن جميع الأسلحة التي بحوزته "موروثة من قبيلة الترابين"، وأن تمويل القوات "بجهود شخصية وتبرعات"، وينفي أي صلة له بإسرائيل أو الجيش الإسرائيلي.