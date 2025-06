ياسر أبو شباب ينفي صلته بالجيش الإسرائيلي ويوجه هذه الرسالة لحماس

أصدر ياسر أبو شباب، قائد الميلشيا التي تنشط في رفح والذي أثار ظهورة ونشاط جماعته ضجة في غزة والعالم العربي، تسجيلاً صوتياً جديداً صباح اليوم (الأحد) عبر "مركز علاقات السلام"، يتضمن سلسلة من المطالب، ويدعو حماس إلى التنازل عن السلطة في غزة، ويفصل الخطوات المطلوبة لإعادة بناء القطاع، حسب قوله:

https://x.com/i/web/status/1931554856717713622