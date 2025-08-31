حصري : اعتقال شقيق أبو عبيدة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية قبل عدة أشهر

قد يعجبك أيضًا -

اعتقل شقيق الناطق باسم الجناح العسكري لحماس "أبو عبيدة" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية قبل عدة أشهر، كما أفيد حصريا على قناة i24NEWS

أفادت الأنباء بمقتل أبو عبيدة أمس عن محاولة اغتيال داخل شقة بمدينة غزة.

في وقت سابق اليوم، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة إلى اغتيال الناطق باسم القسام – التي لم تؤكد رسمياً بعد – وقال بسخرية: "بيان حماس عن أبو عبيدة لا يصدر – على ما يبدو لا يوجد من يتحدث بلسانهم". وقال مصدر فلسطيني في وقت سابق لـ"العربية" إن أبو عبيدة قُتل في قصف للجيش الإسرائيلي على شقته في مدينة غزة.

المعلومة التي أدت إلى تحديد مكان أبو عبيدة جاءت من معلومات استخباراتية قدمها الشاباك. منذ اللحظة التي أدركوا فيها أن هناك فرصة حقيقية لاغتياله، استعد سلاح الجو الإسرائيلي خلال وقت قصير – ونفذوا عملية الاغتيال من غرفة العمليات التابعة للشاباك. في نظر المنظومة الأمنية الإسرائيلية – يعتبر أبو عبيدة هو محورا مركزيا في حماس ويُعتبر أيضًا رمزًا. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الاغتيال، إذا نجحت، ستؤثر معنويًا على التنظيم، كما ستؤثر على النشاط الإعلامي لحماس (مثل فيديوهات الأسرى وغيرها). إلى جانب ذلك، أبو عبيدة معروف أيضًا بقربه من قيادات حماس.