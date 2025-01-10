التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات في اليمن باستخدام طائراته المقاتلة وقواته البحرية
الغارات استهدفت مخازن أسلحة وأنفاق منصات إطلاق صواريخ ومسيرات في منطقة حرف سفيان بين محافظتي عنران وصعدة أقصى شمال اليمن، ومينائي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر
استهدفت غارة أميركية بريطانية وإسرائيلية مشتركة، اليوم الجمعة، مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة وتركزت الغارات على ميناء الحديدة باليمن في محيط ميدان السبعين ومعسكر 48، وجبل عطان ومعسكر الحفاء ومحطة الكهرباء في العاصمة صنعا، ومخازن أسلحة وأنفاق منصات إطلاق صواريخ ومسيرات في منطقة حرف سفيان بين محافظتي عنران وصعدة أقصى شمال اليمن، ومينائي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر
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لبنان: غارة إسرائيلية تقتل اثنين وتصيب آخرين جنوبي البلاد
قتلت غارة إسرائيلية على بلدة طيردبا، جنوبي لبنان، لبنانيين اثنين وأصابت آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان صحافي، أن حصيلة الضحايا "أولية".
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الاتحاد الأوروبي: تشكيل حكومة لبنانية "كاملة الصلاحيات" سيعيد إطلاق شراكتنا
قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات سريعاً في لبنان سيمهّد الطريق لتجديد الدعم الدولي، وإعادة إطلاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان للمفوضية الأوروبية، رحّب الاتحاد بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان، وتأكيده على تطلع الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة إصلاحية في البلاد، ما يعيد تدشين الشراكة بين الطرفين.
لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد "الاعتداءات الإسرائيل المستمرة"
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد "الاعتداءات" الإسرائيلية المستمرة على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية رغم إعلان وقف إطلاق النار.
وقالت إن بيروت طالبت مجلس الأمن "بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات وضمان حقوق المزارعين والصيادين في المناطق المتأثرة وتمكينهم من خلال حماية سبل عيشهم".
كما دعا لبنان إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على التعويض عن الأضرار كافة التي تسبب بها عدوانها على القطاع الزراعي وسائر القطاعات"، بحسب وزارة الخارجية.
كان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قد دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي، لينهي أحدث صراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار بين الجانبين.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 3 أهداف مركزية للحوثيين بـ 50 صاروخا
مصدر لبناني: إسرائيل تراوغ ولم تخرج من بلدات بالقطاع الأوسط
قال مصدر عسكري لبناني، اليوم الجمعة، إن الجيش اللبناني لم يدخل بعد إلى بلدات القوزح ورامية في القطاع الأوسط، جنوب لبنان، بسبب "مراوغة الجيش الإسرائيلي الذي لم يخرج منها بعد"، حتى يستكمل الجيش اللبناني انتشاره جنوب نهر الليطاني.
وعن تداول أخبار بشأن دخول الجيش اللبناني بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، أوضح المصدر نفسه أن الجيش اللبناني موجود في موقعه بالبلدة منذ وقف إطلاق النار، أي منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
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وزارة الدفاع البريطانية لسكاي نيوز عربية: لم نشارك في الضربات على الحوثيين في اليمن
https://x.com/i/web/status/1877710832479396041
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بنيامين نتنياهو: ضربنا الحوثيين في اليمن وسيدفعون ثمن عدوانهم غاليا
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شركة أمبري: غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن ومنها ميناء نفطي
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الجمعة، إنها تلقت تقارير عن غارات جوية جارية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء رأس عيسى، وهو ميناء تصدير النفط الرئيسي في اليمن.
الجيش الإسرائيلي: الأهداف التي قصفت شملت مواقع عسكرية بمحطة كهرباء حزيز وميناءي الحديدة ورأس عيسى في اليمن