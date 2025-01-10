التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات في اليمن باستخدام طائراته المقاتلة وقواته البحرية

الاتحاد الأوروبي: تشكيل حكومة لبنانية "كاملة الصلاحيات" سيعيد إطلاق شراكتنا

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات سريعاً في لبنان سيمهّد الطريق لتجديد الدعم الدولي، وإعادة إطلاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان للمفوضية الأوروبية، رحّب الاتحاد بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان، وتأكيده على تطلع الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة إصلاحية في البلاد، ما يعيد تدشين الشراكة بين الطرفين.