تقرير: الوسطاء يقدمان مبادرة لحماس... وعضو كنيست يدعو إلى التصعيد الشامل

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن مصر وقطر، ستقدمان لحركة حماس مبادرة جديدة صاغتها، لإطلاق سراح جميع المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة، مقابل إنهاء الحرب. ووصل وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي، الخليل الحية، إلى القاهرة الليلة الماضية.

وصرّح عضو الكنيست (من حزب "الليكود" اليميني الحاكم) موشيه سعدة، بأن حماس لا تريد أي صفقة، ولا تنوي إطلاق سراح المخطوفين. وأضاف في حديث إذاعي صباحي:" من وجهة نظر حماس، فإن الصفقة وإطلاق سراح المخطوفين الوحيدة عليهم، هي بحالة واحدة فقط: بقاؤهم مع سلاحهم ومعهم جميع ‘إرهابييهم‘ من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم مخربو النخبة"، الذين أسرتهم إسرائيل عند اجتيازهم الحدود في هجوم السابع من أكتوبر المباغت. وتابع سعدة:" بالتالي، على إسرائيل أن تتصرف بحزم: احتلال القطاع من أقصاه إلى أقصاه، وحصار مخيمات الوسطى ومدينة غزة، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى منطقة رفح. هذه هي الطريقة الوحيدة، لكسب الحرب"، وفقا لوجهة نظره.