هاليفي خلال كلمة الاستقالة :"الجيش الإسرائيلي يجب أن يوفر أجوبة للعائلات، فشلنا في واجبنا"

ألقى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية المقدم هرتسي هليفي خطابا خاصا مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد ساعات قليلة من إعلان استقالته. وأدلى بهذه التصريحات بالقرب من كيبوتس مافليسيم في غلاف غزة، وقال: "مهمة الجيش الإسرائيلي هي حماية سكان البلاد - لقد فشلنا في ذلك. ويجب على الجيش الإسرائيلي أن يقدم إجابات للعائلات".

"نحن في أيام تحقيق أحد أهم أهداف الحرب - عودة المختطفين. كما لدي انطباع، أن القوات تعرف ما الذي تقاتل من أجله: عودة المختطفين، وهزيمة حماس و العودة الآمنة للمواطنين إلى منازلهم، وحتى في الساحات البعيدة، يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بكل قوته".

وأضاف: "في اليوم الأول من الحرب، وفي تقييم هيئة الأركان العامة للوضع، تحملت بصوت عالٍ وواضح مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في حماية المدنيين. وفعلت الشيء نفسه علناً في اليوم السادس من الحرب. وفي الوقت نفسه، أتحمل أيضًا مسؤولية إنجازات الجيش".

IDF Spokesperson

وأضاف هاليفي: "خلال الحرب بأكملها، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كنت أنظر إلى الفشل كل يوم. لم أتهرب من المسؤولية ولم أنس لحظة واحدة، فأنا القائد الذي أرسل من تحت امرته إلى معركة لم يرجعوا منها وإلى المواقع التي اختطفوا منها. أحني رأسي ذكرى المواطنين الذين لم نتمكن من إنقاذهم، وزملائنا أعضاء الوحدات الاحتياطية وقوات الأمن، وقتلى الجيش الإسرائيلي، رجال ونساء في الاحتياط والنظاميين، الذين تمسكوا بواجبهم ولم يتخلوا عنه".

وأضاف: "كان من واجبي، بل ومن الحق أيضًا، كقائد للجيش الإسرائيلي، الوقوف في وجه الفشل وتحويله إلى رافعة وليس إلى ثقل - وقيادة الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل إلى عالم جديد وأكثر أمانًا لسنوات عديدة قادمة".

Yonatan Sindel/Flash90

وأضاف: "لا يوجد إنجاز يعوض الخسارة والأسى في بداية الحرب - فشلنا في الوقاية والحماية"، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى الكارثة - والاتهامات بالتآمر التي وجهت ضد القوات الأمنية. "أستطيع أن أقول بكل ثقة الآن - لم يخف أحد معلومات ولم يعرف أحد ما كان على وشك الحدوث ولم يساعد العدو على ممارسة قسوته. هذه التصريحات، بالإضافة إلى كونها غير صحيحة، أضرت بالذين يخدمون المخلصين، الذين فعلوا ويفعلون من أجل أمن البلاد ويتفهمون بعمق مسؤوليتهم في ضوء النتائج".

وفي نهاية تصريحاته، أشار إلى قراره التنحي عن منصبه، وأكد: "ليس لدي أي رغبة في التمسك بمنصبي. من الناحية الأخلاقية، ليس من المناسب أن تكتمل فترة ولايتي، وعن هذا أعلنت في الماضي، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات - حتى نهاية منصبي، سنكمل بشكل صحيح جميع التحقيقات والمهام العاجلة، وسأسلم قيادة الجيش الإسرائيلي بطريقة شاملة ومسؤولة، لأي من المرشحين الذي سيتم اختياره ليحل محلي".