مستشارة الحكومة القضائية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث الحرب

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، الليلة الماضية (الخميس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة تعيين لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث الحرب في أسرع وقت ممكن. يأتي هذا في ظل التقرير الذي نشرته "هآرتس" والذي يفيد بأن نتنياهو يرغب في أن يعين الرئيس يتسحاق هرتسوغ أعضاء اللجنة، وأنها لن يرأسها قاض. وأكدت بيهاريف ميارا أن السلطة التنفيذية يجب أن تمتنع عن التدخل في شؤون اللجنة وتغيير طبيعتها.

وكتبت بيهاريف ميارا: "موقفنا المهني هو أن لجنة التحقيق الحكومية هي الآلية القانونية المناسبة لدراسة القضايا المتعلقة بنطاق ودرجة الأهمية الوطنية لأحداث حرب السيوف الحديدية". وأضافت: "لجنة تحقيق حكومية هي أفضل وسيلة للتعامل مع المخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي، والتي، في حال تحققت، يمكن أن تؤدي إلى ضرر كبير بمصالح الدولة - وبالطبع لرئيس الوزراء والقوات الأمنية شخصيا".

وأكدت بيهاريف ميارا أن هناك عوامل إضافية يمكن أن تتضرر، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الحكومية تتمتع بخصائص فريدة من بينها "الانفصال التام عن السلطة التنفيذية". وأوضحت أن أي آلية أخرى "لا تتناسب مع الاحتياجات والمخاطر الفريدة التي تواجهها البلاد حاليا. فالسلطة التنفيذية هي التي تعين الآلية التي من المفترض أن تتحقق من عملها وسلوك قادتها".

وأضافت بيهاريف ميارا: "هناك أهمية لتفعيل الآلية الموجودة في القانون، بدلاً من إنشاء آلية جديدة مخصصة، والتي يمكن اعتبارها آلية مصممة لضمان الظروف المثلى للأطراف قيد التحقيق". وأكدت على ضرورة تفعيل اللجنة بأسرع وقت ممكن نظراً للمخاطر القانونية على المستوى الدولي.

وشددت بيهاريف ميارا على أنه يمكن أن يُدرج في كتاب تعيين لجنة التحقيق الحكومية تعليمات تُعطى بموجبها الأولوية للنشر المبكر للاستنتاجات المتعلقة بالجوانب التي تدرسها حاليًا المحاكم الدولية. كما يمكن إشراك خبراء أجانب في القانون الدولي لمساعدة اللجنة في المناقشات.

تأتي رسالة بيهاريف ميارا في ظل تزايد الضغوط لتشكيل اللجنة، وفي الوقت نفسه تجري تحقيقات داخلية في سلوك الجيش الإسرائيلي. الوزير بيني غانتس، المتوقع أن يتقاعد قريبًا من الحكومة، قدم بالفعل اقتراحا لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، وهو اقتراح لم يتم طرحه بعد. وتسمع أيضًا الدعوات من العائلات الثكلى، التي أعلنت نيتها تقديم التماس إلى المحكمة العليا إذا لم يتم إنشاء اللجنة.

ومع ذلك، يبدي نتنياهو ترددًا في تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ونشر موقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" هذا الأسبوع أن مسؤولين كبارًا في مكتب رئيس الوزراء يزعمون أن المطالبة بتشكيل مثل هذه اللجنة "سياسية"، وأنهم يخشون أن تؤدي إلى الإطاحة بحكومة نتنياهو والليكود. وقال رئيس هيئة الأمن القومي، تساحي هنغبي، خلال محادثة مع شخصيات سياسية في الليكود: "إن دور لجنة التحقيق الحكومية هو القضاء على حكومة اليمين. لا تنخدعوا".