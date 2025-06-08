بعد شهر على اغتياله: إسرائيل تحتجز جثة محمد السنوار

نفذت قوة إسرائيلية أعمال حفر بجوار منطقة المستشفى الأوروبي في خان يونس، انتهت بالعثور على عدة جثث من بينها جثة القيادي في حماس، محمد السنوار، وتم تحويلها جميعا إلى داخل الحدود الإسرائيلية، على ما أكد بيان للجيش الإسرائيلي.

نشر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية وثائق من الموقع التحت أرضي أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس. تشمل الأنفاق مجمع قيادة وتحكم، كان يُدار القتال منه من قِبل قادة كبار في حماس وهو الموقع الذي عُثر فيه على الجثث.

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قبل نحو ثلاثة أسابيع، نفذت إسرائيل قصفا مكثفا استهدف منطقة المستشفى، وتحديدا المساحة التي يقع فيها مقر التنظيم تحت الأرض. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد عادت قوة عسكرية للعمل في الأيام الأخيرة في المنطقة، مع التركيز على المساحة التي تحت الأرض، حيث تم العثور على الجثة. يشار إلى أن حماس كانت قد أعلنت عن انتشالها جثة السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ودفنتها في نفق بمنطقة دير البلح وهو ما يتناقض مع إعلان الجيش الإسرائيلي حول عثوره على الجثة ونقلها إلى داخل إسرائيل.

كان السنوار من أبرز الشخصيات المخضرمة في الجناح العسكري لحركة حماس، ولعب دورًا بارزًا في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث شغل منصب رئيس غرفة العمليات. بعد اغتيال محمد ضيف، عُيّن من قِبل شقيقه يحيى السنوار رئيسًا للجناح العسكري، وكان عنصرًا مؤثرًا ومركزيًا في صنع القرار داخل الحركة. بصفته قائدًا للجناح، ساهم في العديد من عمليات إعادة تأهيله ونشاطه.

في الماضي، شغل محمد منصب قائد لواء خان يونس ورئيس غرفة عمليات الجناح العسكري، وشارك في التخطيط لاختطاف الجندي جلعاد شاليط واحتجازه. أما محمد شبانة فكان أحد مخططي ومنفذي هجوم السابع من أكتوبر، وأشرف على احتجاز العديد من الرهائن في جنوب قطاع غزة.