تقرير أميركي : الجيش الإسرائيلي سيعمل على توفير الأمن للميناء "المؤقت"

أعلن مسؤولون أميركيون، أن الجيش الإسرائيلي، سيعمل على توفير الأمن للميناء "المؤقت" الذي ستشيده الولايات المتحدة على شاطئ قطاع غزة، لنقل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وقال المسؤولون لـ"بوليتيكو" إن إسرائيل ستتولى تأمين حماية الموقع الذي سيتواجد فيه فريق من الأميركيين المشاركين في تفريغ وتوزيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكشفت المصادر الأميركية أن خطة العمل هذه لا تزال "قيد النقاش"، ولم تتم الموافقة عليها بعد. ومن الممكن أن تقدم دولة ثالثة المساعدة الأمنية، اعتمادا على المكان الذي ستقام فيه المنشأة بالضبط على ساحل القطاع.

وقال المسؤولون إن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا أيضا عن تأمين المسافة بين الميناء حتى الشاطئ.

من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة أن الجيش "سينسق بالتأكيد مع الجيش الأميركي في تنفيذ المشروع"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.