تقدير: "تقدّم متوقع في إنشاء القوة الدولية للعثور على جثث المختطفين في غزة"
القيادي في حماس خليل الحية: "نحن نواجه صعوبة كبيرة، لكننا معنيون بإعادة جميع جثامين المخطوفين" • أمير قطر هاجم إسرائيل: "أنا أدين الانتهاكات المتواصلة في غزة"
أمير قطر يهاجم إسرائيل: "أدين الانتهاكات المستمرة في غزة"وفي مقابلة مع قناة القاهرة نيوز المصرية، صرح القيادي في حماس خليل الحية بأن الحركة تسعى لإعادة جميع جثامين المختطفين الإسرائيليين. وقال الحية: "نواجه صعوبة كبيرة في استخراج الجثامين، فقد تغيّرت معالم الأرض وبعضها مدفون تحت الأنقاض، لكننا جادون بشأن هذا الأمر".
نتنياهو يلتقي رئيس المخابرات المصرية: "بحثنا قضايا إقليمية"
اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفريقه المهني مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.
وأفاد بيان مكتبه أن الاجتماع تناول دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعزيز العلاقات الإسرائيلية – المصرية، تقوية السلام بين البلدين، ومناقشة قضايا إقليمية أخرى.
وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع حدوث تطور مهم في تأسيس قوة المهام الدولية للعثور على جثث الأسرى في قطاع غزة، وذلك عقب زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وستعمل القوة بشكل مكثف لإعادة جميع جثث المختطفين إلى إسرائيل، حيث يلتزم الأمريكيون بذلك ويدركون أن إتمام هذه المهمة أساسي للتقدم في تنفيذ مراحل الاتفاق.
تقارير فلسطينية: قصف مدفعي شرق خانيونس
التقى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم في تل أبيب مع المختطفين العائدين الذين تم إطلاق سراحهم يوم الاثنين الماضي بعد أكثر من عامين في أسر حماس.
أمير قطر: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة
صرح مسؤول مصري مطلع على تفاصيل المفاوضات لصحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن مشاورات مكثفة جرت في القاهرة خلال الساعات الأخيرة بين كبار القادة المصريين وحماس لبحث ملامح المرحلة الثانية من الاتفاق مع إسرائيل.
ومن أهم القضايا التي ركزت عليها المحادثات: فتح معبر رفح بشكل كامل وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين تمهيدًا للانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية.
الجيش الإسرائيلي: قوات من لواء "الجبال" (810) دمرت مواقع لمنظمة حزب الله على جبل دوف\شبعا
