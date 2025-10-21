تقدير: "تقدّم متوقع في إنشاء القوة الدولية للعثور على جثامين المختطفين في غزة"

وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع حدوث تطور مهم في تأسيس قوة المهام الدولية للعثور على جثث الأسرى في قطاع غزة، وذلك عقب زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وستعمل القوة بشكل مكثف لإعادة جميع جثث المختطفين إلى إسرائيل، حيث يلتزم الأمريكيون بذلك ويدركون أن إتمام هذه المهمة أساسي للتقدم في تنفيذ مراحل الاتفاق.