عنبار هيمان التي أعيد جثمانها كانت قائدة بوحدة كركال وقاتلت مسلحي حماس

أُعيد أمس (الأربعاء) إلى إسرائيل جثمان عنبار هيمان، إحدى المختطفات في هجوم حماس على مهرجان “نوفا” في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد نحو عامين من مقتلها.

تصوير- وسام كبها

تم التعرّف على جثمانها صباح اليوم في معهد الطب الشرعي بأبو كبير، وأُبلغت عائلتها رسميًا. وفقًا لمعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، قُتلت هيمان على يد عناصر من حركة حماس خلال الهجوم، ونُقل جثمانها إلى داخل قطاع غزة. وكانت عنبار، البالغة من العمر 27 عامًا، قد اختُطفت أثناء مشاركتها في مهرجان “نوفا”، وأُعلن رسميًا عن مقتلها في 15 ديسمبر 2023.

وكشفت خالتها حنا كوهين في حديث لقناة i24NEWS:"أخفينا أمرًا طوال العامين الماضيين – عنبار كانت قائدة في وحدة “كاركال” القتالية، وقاتلت المسلحين ورفضت الوقوع في الأسر. لقد كانت ابنة مميزة بحق، والآن ستُكرم كما يليق ببطلة إسرائيل".

وقالت عائلتها في بيان:"عنبار الحبيبة عادت إلى بيتها – إلى والديها وأخيها وإلينا جميعًا. إنها لحظة تختلط فيها الفرحة بالحزن العميق. الآن ستحظى عنبار بالراحة والكرامة التي تستحقها. نحن واثقون بأنها كانت ستطلب منا أن نستمر في القتال من أجل إخوتها الـ19 الذين ما زالوا في الأسر. عنبار بطلة إسرائيل الحقيقية".