إسرائيل تنفي تورطها باستهداف قوات يونيفيل بلبنان "تعرضوا لعبوة ناسفة لحزب الله"

نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية باللغة العربية افيحاي ادرعي الادعاءات اللبنانية بأن إسرائيل متورطة بالانفجار الذي أدى إلى إصابة أربعة عناصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، متهما حزب الله بالتورط بالحديث وقال إن "الحديث يدور عن عبوة ناسفة لحزب الله".

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابة على منصة "اكس" إن "وفقا للمعلومات المتوفرة بيدي الجيش الإسرائيلي، الانفجار الذي وقع السبت الماضي بالقرب من قرية رميش في جنوب لبنان بعد أن تعرضت القوات الدولية الى تفجير عبوة ناسفة زرعها حزب الله في هذه المنطقة".

ويشار إلى أن تقارير لبنانية أفادت بأن سيارة القوة الدولية والتي تواجد بها أربعة عناصر تمت مهاجمتها من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد، في حين نقلت الوكالة اللبنانية لاحقا عن المتحدث باسم قوات يونيفيل بأن الحدث قيد التحقيق.

وذكر يونيفيل في بيان صادر عنه بأن المراقيين العسكريين من قبل الأمم المتحدة، والذين يساعدون قوات يونيفبل بعملهم ومترجم لبناني أصيبوا جراء انفجار بالقرب من المكان الذي كانوا يتجولون به على أقدامهم، وأشاروا الى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج وشددوا على أن قوات يونيفيل تحقق بمصدر إطلاق النار.