تفاصيل جديدة حول تعامل إسرائيل مع "قضية مانغستو"

بعد أكثر من عشر سنوات ونصف في أسر حماس (3822 يوما)، عاد أفرا مانغيستو البالغ من العمر 38 عاما إلى إسرائيل. واجتاز أفرا، وهو مريض نفسي، الحدود إلى قطاع غزة سيرا على الأقدام في عام 2014، ويعتقد أنه تم احتجازه بعد ذلك بوقت قصير. ننشر السبت تفاصيل جديدة حول تعامل الدولة مع قضية أفرا مانغيستو: "كانت تنقص أمور أساسية مثل كيفية الاتصال مع العائلة، كان هناك فراغ"، بحسب ما صرح به مسؤول أمني لـi24NEWS.

وقال عدد من المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا مع المراسل العسكري يانون شالوم ييتاح، إنه حتى بدء الحرب بين إسرائيل وغزة وأصبحت قضية الأسرى هي القضية الرئيسية في إسرائيل، لم يكن هناك أي اهتمام تقريبًا بشأن أسر مانغستو، سواء على المستوى الدبلوماسي وبشكل أساسي أمام العائلة. ومع مرور الوقت، لم يعد هناك أي شخص تقريبا لمرافقة العائلة نيابة عن الدولة، وفي غياب منسق أسرى ومفقودين في الفترة التي سبقت الحرب، تم إهمال قضيته بشكل كبير..

كبار الضباط الذين اطلعوا على ملف الأسر السري لأفرا منغيستو تحدثوا لـi24NEWS عن النقص الكبير للمعلومات الموجودة في الملف: "الأشياء الأساسية مثل كيفية الاتصال بالعائلة ولمن يجب التوجه، جميع أنواع التفاصيل الدقيقة للتعامل معها كانت مفقودة هناك،. كان هناك فراغ".

بعد بداية الحرب - في مديرية الأسرى والمفقودين، كان عليهم بناء ملفه من الصفر تقريبًا. الشيء الذي أدى في كثير من الأحيان إلى إشكالية مع العائلة.