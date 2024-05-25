ايهود أولمرت يدعو الى "إنهاء الحرب في غزة والعمل لاستعادة المختطفين"

دعا رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت اليوم إلى "وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة، من أجل إعادة المختطفين". وقال في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان": "إن القتال لا يخدم أي مصلحة للدولة، بل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته".

كما طالب أولمرت الوزراء بيني غانتس وغادي ايزنكوت الى الاستقالة من الحكومة وقال إنه "لا يوجد احتمال لانتصار مطلق أو تدمير نهائي لحماس". وحول رؤيته "لليوم التالي بعد الحرب" قال أولمرت "يجب العمل على إنشاء قوة تدخل دولية أوروبية في غزة، لتثبيت إنجازات الجيش الإسرائيلي في القطاع، والتي أدت إلى إضعاف حماس، حتى تدخل بعد عامين الى هناك قوات فلسطينية بالتعاون مع دول عربية معتدلة".

وأضاف أولمرت "أن الإعلان عن انتصار مطلق لا يوجد لها أساس ، وهذا هو شعار نتنياهو حتى يتمكن من تبرير، في إطار محاولاته المتواصلة، خلق مسافة بين أحداث أكتوبر والمرحلة التي ستنتهي فيها الحرب لأسباب شخصية أو سياسية والتي لا يوجد لها علاقة مع إسرائيل".

ووفقا لأولمرت لا يوجد احتمال للتسبب بتدمير كامل ومطلق لحماس في قطاع غزة،موضحا :"إذا أردنا استعادة المختطفين سالمين يجب علينا أن نوقف الحرب". وأشار أولمرت الى ما يحدث في الضفة الغربية وما يرتكبه المستوطنون وقال "هناك أعمال تصل الى حد الجرائم الخطيرة، بدون علاقة مع الإرهاب. يعتدون على الممتلكات، البيوت والحقول كجزء من نشاطات لجهات تستوحي تصرفاتها من بن غفير وسموتريش".

وتابع أولمرت "كل هذا يحدث أمام أعين شرطة إسرائيل والأجهزة الأمنية. نحن نغض الطرف، ولا ننظر لما يحدث هناك، ولا ندعم أي جهد لمنعه، نحن نمد يد المساعدة لأن ترتد هذه الجرائم وتنفجر في وجوهنا في دعوى بمحكمة دولية أو أخرى".