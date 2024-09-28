تقرير: إسرائيل أخفت المواد المتفجرة ببطاريات أجهزة اتصال عناصر حزب الله

تقرير: قالت مصادر لبنانية لشبكة CNN الجمعة إن إسرائيل قامت خلال هجوم أجهزة الاتصال بإخفاء متفجرات داخل بطاريات أجهزة البيجر التي تم إدخالها إلى لبنان. وأضافوا أيضًا أن التكنولوجيا أثناء العملية كانت متقدمة جدًا، مما جعل من الصعب جدًا التعرف على المادة الموجودة في الأجهزة.

وخلال التحقيقات في القضية، أجرى مسؤولون أمنيون لبنانيون سلسلة من التفجيرات المسيطر عليها لبعض أجهزة البيجر. وقال أحد المصادر الأمنية اللبنانية لشبكة CNN إن الطريقة التي تم بها إخفاء المتفجرات داخل بطاريات البيجر كانت معقدة للغاية لدرجة أنه لا يمكن اكتشافها، لكنه لم يوضح المزيد من التفاصيل حول نوع الاختبارات التي خضعت لها الأجهزة قبل دخولها البلاد.

وقال المسؤول الأمني الكبير الثاني إنه قام بفحص إحدى أجهزة البيجر المتضررة، وشاهد انفجارها المتحكم فيه. وقال لـCNN إن المادة المتفجرة كانت جزءًا من بطارية الليثيوم الخاصة بجهاز البيجر، ولم يكن من الممكن اكتشافها تقريبًا. وأضاف أنه لم ير شيئا مثل ذلك من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرًا استخباراتيًا أمريكيًا قال لـ ABC News إن إسرائيل كان لها دور في إنتاج أجهزة البيجر التي انفجرت بيدي عناصر حزب الله، عندما تم التخطيط لهذا النوع من العمليات منذ 15 عاما.

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