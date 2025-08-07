هاكابي: "صندوق المساعدات الإنسانية يوفر الغذاء - ولكن ليس لحماس" | تحديثات متواصلة
وفقًا للسفير الأمريكي، فإن GHF تنجح في تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس ترامب • هدم الجيش الإسرائيلي منزل أحد المهاجمين في اعتداء قطار يافا الخفيف في أكتوبر • تحديثات اليوم 671 للحرب
اليوم 671 من الحرب: دمر الجيش الإسرائيلي ليل الخميس منزل أحد منفذي هجوم يافا في أكتوبر. وأشاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأنشطة الصندوق الإنساني لغزة، قائلاً: "يصل الطعام إلى أيدي الجياع، دون أن يصل إلى حماس".
تقرير فلسطيني: مروحيات اسرائيلية تطلق نيران كثيفة شرق مدينة غزة
صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية: بحسب مصادر في حماس وفصائل فلسطينية أخرى: «الاتصالات مع الوسطاء لم تنقطع، ولكن حتى الآن لم يحدث «اختراق حقيقي» يسمح باستئناف المفاوضات».
سكاي نيوز بالعربية: قافلة مساعدات إماراتية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح
صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية: حزب الله أبدى استعداده لتسليم صواريخه بعيدة المدى مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والسماح بإعادة إعمار جنوب لبنان
تقرير فلسطيني: الجيش الاسرائيلي هدم منزل المهاجم عبد الرحيم هيموني، أحد منفذي عملية محطة القطار الخفيف في يافا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي
لبنان: في أعقاب التقارير عن هجوم للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد أمس، أفادت التقارير بإصابة شخصين في قرية دير السريان بالقرب من مرج عيون
ترامب يهدد إيران: "إذا استأنفوا برنامجهم النووي فسنهاجمهم مرة أخرى"
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي: "أخبرنا ترامب أنه يريد وصول الغذاء إلى الجوعى، ولكن بطريقة لا تصل إلى حماس، وهذا بالضبط ما فعلناه عندما أنشأنا صندوق غزة الإنساني. كانت النتيجة مبهرة للغاية"
