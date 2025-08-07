قد يعجبك أيضًا -

اليوم 671 من الحرب: دمر الجيش الإسرائيلي ليل الخميس منزل أحد منفذي هجوم يافا في أكتوبر. وأشاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأنشطة الصندوق الإنساني لغزة، قائلاً: "يصل الطعام إلى أيدي الجياع، دون أن يصل إلى حماس".