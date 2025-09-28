الخلافات والضغوطات في الولايات المتحدة لإنهاء الحرب | تفاصيل جديدة

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر التقيا هذا المساء (الأحد) مرة أخرى مع مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وصهر الرئيس، جاريد كوشنر لبحث خطة النقاط الـ21 للرئيس ترامب.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS. إن "العديد من النقاشات والاجتماعات تتركز في صياغة الخطة"، وتابع "إحدى المشكلات هي: كيف من جهة نقول إن السلطة الفلسطينية لن تشارك في الحكم في غزة - كما تطالب إسرائيل، ومن جهة أخرى - نقول إنها ستكون مشاركة - كما تطالب الدول العربية".

وفد مصري من المتوقع أن يغادر إلى قطر يوم الإثنين لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي حماس. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS: "بعد اجتماع ترامب-نتنياهو، من المتوقع أن يعود التركيز إلى كبار مسؤولي حماس في الدوحة". وأضاف: "حماس اطلعت على عدة مسودات لخطة النقاط الـ21 التي قدمها الرئيس، لكنها لم تطلع بعد على الوثيقة النهائية".

مسؤول إسرائيلي قدّر في حديث مع i24NEWS أنه في هذه المرحلة من الصعب رؤية حماس تطلق سراح جميع الأسرى بالفعل في الأسبوع الأول وتوافق على التخلي عن أسلحتها.