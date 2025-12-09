الجيش الإسرائيلي يكشف خلية مسلّحة في طولكرم ويضبط صواريخ ومواد قتالية في كهوف بقرية دَنبة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر الليلة الماضية على صواريخ ووسائل قتالية داخل قرية دَنبة الواقعة شرق طولكرم، على بُعد نحو 2.5 كيلومتر فقط من الخط الأخضر. ووفق تقارير فلسطينية، فقد دمّر الجيش الكهف الذي وُجدت فيه الأسلحة خلال ساعات الصباح، في إطار عملية ميدانية واسعة بالمنطقة.

ويأتي هذا التطور ضمن جهد استخباراتي مشترك بين الجيش والشاباك، أدى إلى كشف مجموعة من المسلحين في منطقة طولكرم، يشتبه في تنفيذهم عمليات خلال الأشهر الأخيرة. وتم اعتقال عدد منهم خلال مداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية.

وخلال التحقيق مع أحد المعتقلين، أحمد أبو سمرة، تبيّن—بحسب الشاباك—أنه شارك في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية من نوع "فانتَر" في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود. كما حاول تنفيذ هجوم مماثل ضد مركبة عسكرية من نوع "دود".

وأظهرت التحقيقات أيضاً أنه في ديسمبر الماضي كان أبو سمرة ضالعًا في تفجير عبوة ناسفة استهدفت جيبًا عسكريًا، وأصيب خلاله قائد لواء منشيه السابق، العقيد (احتياط) ألف