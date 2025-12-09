الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في لبنان ويعثر على صواريخ في كهف قرب طولكرم
هاجمت إسرائيل خلال الليل أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان • من الأهداف التي ضربت: مبانٍ عسكرية ومجمعات تدريب لقوة الرضوان • تقارير فلسطينية: قوات إسرائيلية دخلت إلى جامعة بيرزيت
هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة (الثلاثاء) عدة أهداف تابعة لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان، من بينها مجمعات تدريب ومبانٍ عسكرية لقوة الرضوان. صباح اليوم تجددت الهجمات في قرية العديسة في لبنان. ووفقًا لتقارير فلسطينية، دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى جامعة بيرزيت شمال رام الله. كافة التحديثات.
الجيش الإسرائيلي يكشف خلية مسلّحة في طولكرم ويضبط صواريخ ومواد قتالية في كهوف بقرية دَنبة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر الليلة الماضية على صواريخ ووسائل قتالية داخل قرية دَنبة الواقعة شرق طولكرم، على بُعد نحو 2.5 كيلومتر فقط من الخط الأخضر. ووفق تقارير فلسطينية، فقد دمّر الجيش الكهف الذي وُجدت فيه الأسلحة خلال ساعات الصباح، في إطار عملية ميدانية واسعة بالمنطقة.
ويأتي هذا التطور ضمن جهد استخباراتي مشترك بين الجيش والشاباك، أدى إلى كشف مجموعة من المسلحين في منطقة طولكرم، يشتبه في تنفيذهم عمليات خلال الأشهر الأخيرة. وتم اعتقال عدد منهم خلال مداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية.
وخلال التحقيق مع أحد المعتقلين، أحمد أبو سمرة، تبيّن—بحسب الشاباك—أنه شارك في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية من نوع "فانتَر" في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود. كما حاول تنفيذ هجوم مماثل ضد مركبة عسكرية من نوع "دود".
وأظهرت التحقيقات أيضاً أنه في ديسمبر الماضي كان أبو سمرة ضالعًا في تفجير عبوة ناسفة استهدفت جيبًا عسكريًا، وأصيب خلاله قائد لواء منشيه السابق، العقيد (احتياط) ألف
عثر الجيش الإسرائيلي على ثلاثة صواريخ ومكوناتها خلال عمليات تفتيش في كهف بفناء منزل في منطقة طولكرم. وشرعت الأجهزة الأمنية في البحث عن الخلية التي كوّنتها.
تقارير لبنانية: قوات اسرائيلية تفجر منزلاً في وادي العصافير ببلدة الخيام جنوب لبنان
الجزيرة: بعد تقارير عن اقتحام الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، أفادت جامعة القدس في أبو ديس شرقي القدس، أن قوات إسرائيلية دخلت إلى الحرم الجامعي.
تقارير لبنانية: دخلت قوات إسرائيلية إلى وسط بلدة العديسة في جنوب لبنان وفجرت منزلاً قرب ساحة البلدة.
تقارير فلسطينية: اقتحمت قوات إسرائيلية جامعة بيرزيت شمال رام الله. وحسب تقارير من الجامعة، جرى الاقتحام من ثلاثة مداخل مختلفة.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان
هاجم سلاح الجو الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. وفي إطار هذه الهجمات، تم قصف مجمع تدريب وتعليم كان يستخدمه وحدة قوة الرضوان التابعة للمنظمة لتدريب وتثقيف عناصرها، بالإضافة إلى منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لمنظمة حزب الله ، والتي كانت تُستخدم لدفع مخططات ضد إسرائيل ومواطنيها