السلطات المصرية تبلغ السلطة الفلسطينية عن الإنهاء من عمليات إنشاء "منطقة عازلة" تماما على طول معبر رفح

قامت السلطات المصرية بإبلاغ السلطة الفلسطينية رسميا عبر قنوات أمنية مؤخرا بأنها انتهت من عمليات إنشاء ومقاولات لتجهيز "منطقة عازلة" تماما على طول معبر رفح والحدود المصرية مع قطاع غزة من باب الاحتياط الوقائي حال حصلت عملية نزوح كبيرة من جنوبي القطاع جراء أي عملية عسكرية جديدة في مدينة رفح.

وأفاد مصدر مصري أن مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج “ناقش” بالتفصيل مؤخرا مع قيادات مصرية سيناريوهات التصرف في حال تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة رفح، حسب موقع رأي اليوم.

واهتم فرج فيما يبدو بأن يتولى مع طاقم يمثل مؤسسات الأمن في السلطة “إدارة ملفات النازحين والطوارئ” بالتعاون مع مصر إذا حصلت تطورات أمنية حادة أو عسكرية في محور فيلادلفيا.

وعُلم بأن اللواء فرج عبّر بوضوح عن رغبة “السلطة” بأن تكون الطرف المقابل للسلطات المصرية في “تنسيق أي تطورات أو ضغوط على معابر رفح ” والمناطق المحاذية على أساس أن حكومة حماس ومؤسساتها لن تكون متاحة.

وأبلغت مصر بأنها لن تستقبل داخل أراضيها “أي نازح جديد” جراء العمليات المتوقعة لغزو رفح وأنها اتخذت ترتيبات خاصة للتعامل مع الحالة الطارئة عندما تحصل في ظل الحفاظ على مؤشرات السيادة المصرية وستعمل مع مؤسسات دولية إذا حصل تزاحم نازحين ضخم لكنها لن”تفتح الحدود”.