قائد عسكري إسرائيلي: "عودة المخطوفين تبرز العار في فشلنا"

أقيم اليوم (الأربعاء) في الجيش الإسرائيلي حفل تبادل قائد الفيلق الشمالي. وتطرق الجنرال الإسرائيلي المنتهية ولايته، دان غولدفوس، في خطابه إلى عودة المختطفين: "هذا لحظة معقدة بالنسبة لي، لحظة يرتفع فيها الشعور بالخجل ويغمرني، لحظة يُبرز فيها مشهد عودة المختطفين من الأسر في اليوم الرهيب الذي فشلنا فيه. ذلك اليوم الرهيب الذي لم ننجح فيه في مهمتنا بحماية سكان المناطق الحدودية، ومنذ ذلك الحين لم نتمكن من إعادتهم. مضت سنتان على ذلك اليوم، سنتان على ذلك الصباح الذي وجدت فيه نفسي أقاتل وأقاتل، لكن الأصعب من كل شيء هو العلم بأن الوقت قد فات بالفعل."

من بين أمور أخرى، قال غولدفوس: "قبل يومين بدأَت عملية عودة مختطفينا من سجن العدو الوحشي حماس. عشرون مختطفا عادوا أحياء إلى أحضان عائلاتهم، وما زال واحد وعشرون مختطفا قتلى ينتظرون العودة إلى دولتهم، وطنهم، وعائلاتهم لدفن محترم. هذه هي واجبنا الأخلاقي، قيمة الصداقة والتضامن المتبادل الذي هو مهم جدًا لنا كجيش وكشعب."

يجب علينا أن نتعلم، أن نستمع لمرؤوسينا، أن نحسن ونتحسن، وألا نعود إلى نمط التفكير وانعدام النقد بين المستويات كما كان قبل الحرب. رئيس الأركان، سنتان في الحرب التي في كل مواجهة مع العدو انتصرنا وحسمنا، والآن نحن في طريقنا لإكمال المهمة وإعادة رفاقنا الأحياء والقتلى. أود في هذه المناسبة أعبر لك عن تقديري على القيادة الأخلاقية والقيمية إلى جانب الدقة العملياتية والانتصار. شكراً، قال غولدفوس.

سنواصل القيام بكل ما يلزم لإعادة قتلانا للدفن في إسرائيل وإكمال المهمة بشكل كامل. سنواصل الإيمان بعدالة طريقنا كدولة يهودية وديمقراطية وسنحافظ على قيمنا من أجلنا فقط، من أجلنا وليس من أجل أعدائنا".