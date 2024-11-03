تقرير: إسرائيل اقتربت من يحيى السنوار عدة مرات خلال الحرب، وهكذا تحرك خلال الأشهر الأخيرة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الليلة الماضية (السبت)، تفاصيل أكثر عن تحركات زعيم حركة حماس الذي اغتيل قبل شهر، يحيى السنوار، وذلك من مصادر داخل التنظيم. بحسب النشر، اقتربت إسرائيل من اغتيال السنوار خمس مرات على الأقل خلال الحرب قبل اغتياله، ثلاث مرات فوق الأرض ومرتين تحت الأرض.

وذكرت المصادر أيضًا أنه بعد توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية خلال الحرب فوق وتحت الأرض، اضطر السنوار إلى ترك زوجته وأطفاله في مكان آمن بعيدًا عنه. كما أكدت المصادر أن زوجة السنوار وأولاده في حالة جيدة، وخلال الحرب كانوا يتلقون منه رسائل مكتوبة على الأقل مرة كل شهر أو شهر ونصف. كما أفادت التقارير أنه عندما قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع العملية البرية في خان يونس، جنوب قطاع غزة، أصر السنوار على البقاء في المنطقة، وفي بعض الأحيان كان ينفصل عن شقيقه محمد ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس الذي قُتل في تموز/يوليو مع محمد الضيف، لكن السنوار التقى أيضاً مرة واحدة خلال الحرب مع شقيقه ومع سلامة والضيف في شقق أو أنفاق آمنة.

إحدى المرات التي اقتربت فيها قوة من الجيش الإسرائيلي من السنوار خلال الحرب كانت عندما كانت القوة على بعد عشرات الأمتار من المنزل الواقع في البلوك G في خان يونس حيث كان السنوار يقيم مع حارسه الشخصي - كان مسلحا واستعد لمداهمة تلك القوة. ومع ذلك، وبعد تحرك مسلحي حماس من منزل إلى منزل عن طريق كسر فتحات في الجدران من أجل شن قتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي - عثر مسلحو حماس على السنوار، وأخرجوه على الفور من المبنى عبر الفتحات الموجودة في الجدران التي أحدثوها، نقلوا السنوار إلى مكان آمن يبعد حوالي كيلومتر واحد عن مكان تواجده، ومن ثم تم نقله إلى المكان الذي التقى فيه بأخيه محمد، ومع رافع سلامة - قبل أن يذهب كل منهما في طريقه بعد توسيع نشاطات الجيش الإسرائيلي، في المكان الذي مكثوا فيه على بعد عشرات الأمتار من مستشفى "ناصر".

بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر إنه تحت ضغط من شقيقه سلامة ومسلحي حماس، اضطر السنوار إلى مغادرة خان يونس إلى رفح في فبراير/شباط الماضي، في وقت كانت قوات الجيش الإسرائيلي تسيطر على خان يونس بشكل شبه كامل، رغم هذه السيطرة، تحرك السنوار بأمان فوق وتحت الأرض حتى وصل إلى رفح. وأوضحت المصادر أيضًا أن الشخص الذي لم ينفصل عن السنوار طوال الحرب هو إبراهيم محمد السنوار، ابن شقيق السنوار، وأضافت المصادر أن إبراهيم السنوار قُتل في هجوم للقوات الجوية في أغسطس/آب الماضي لقد خرج من نفق في رفح لتفقد تحركات الجيش الإسرائيلي بينما كان السنوار نفسه معه. ولهذا السبب أرسل السنوار بنفسه رسالة إلى عائلة أخيه يشرح فيها بالتفصيل ظروف اغتيال إبراهيم وعن مكان دفن إبراهيم تحت الأرض - لكن العائلة تلقت هذه الرسالة بعد يومين من اغتيال يحيى السنوار، وهذا يدل على أن هذه الرسالة استغرقت أكثر من أشهر للوصول إلى وجهتها.

كما أشاروا إلى أن السنوار نفسه أقام في رفح عدة أشهر وانتقل من عدة أماكن - منذ نهاية شهر مايو/أيار، بقي متمركزا في أماكن تحت الأرض وفوقها في المناطق الغربية من المدينة، بما في ذلك النفق الذي وجد فيه المختطفون الستة بعد مقتلهم، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون هو من أصدر الأمر بإعدامهم عقب اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي من النفق. كما كشفت المصادر أنه قبل اغتياله - كان السنوار وأقاربه يعانون من نقص الطعام، خاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة قبل اغتياله، حيث لم يتناولوا طعاماً على الإطلاق، كما ذكرت المصادر أن قائد كتيبة تل السلطان محمد حمدان، الذي تم اغتياله أيضاً، حاول خلال الـ 15 يوماً الماضية، قبل اغتيال السنوار إخراجه من المنطقة.