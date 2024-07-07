تقارير: اغتيال عضو بارز في حكومة حماس بغارة إسرائيلية في مدينة غزة

قُتل العضو البارز في حكومة حماس، إيهاب الغصين، في غارة جوية للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر إعلامية في قطاع غزة.

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وشغل الغصين منصب وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، كما أفادت خدمات الطوارئ في قطاع غزة أنه قُتل معه جراء الغارة الجوية ثلاثة أشخاص آخرين.

ويشار الى أن الغصين فقد زوجته وبناته خلال الحرب،وشغل الغصين (45 عاما) مناصب قيادية مختلفة في حركة حماس من بينها، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووكيل وزارة العمل.

وهو حاصل على شهادة البكارليوس في الهندسة المدنية، والصحافة والإعلام وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وكان الغصين مرشحا عن قوائم حماس في الانتخابات التشريعية التي الغيت عام 2021.