التغطية متواصلة| دونالد ترامب:"المحادثات مع إيران ستستمر الأسبوع الوشيك"، ويلوح بالخيار العسكري
ترامب:"أموراً سيئة قد تحدث في حال عدم التوصل إلى تفاهم"، فيما لوج أن "الولايات المتحدة لا تستبعد الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن "واشنطن منفتحة على التوصل إلى صفقة جديدة"مختلفة عمّا طُرح في السابق، إلا أن الأمور ستعتمد على مضمون هذا الاتفاق"، محذراً من أن "أموراً سيئة قد تحدث في حال عدم التوصل إلى تفاهم"، فيما لوج أن "الولايات المتحدة لا تستبعد الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية"، مكرراً تحذيراته بشأن تحرك "أسطول أميركي كبير باتجاه المنطقة".
وأكد على أنه"سنلتقي مرة أخرى في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك، وهم يريدون إبرام اتفاق، إيران تريد ذلك، وكما ينبغي أن ترغب في التوصل إلى اتفاق. إنهم يعرفون العواقب إذا لم يفعلوا ذلك. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستكون العواقب قاسية جداً. لذا سنرى ما الذي سيحدث".
عراقجي: مستعدون للتوصل لاتفاق "مطمئن" مع واشنطن حول تخصيب اليورانيوم
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للتوصل لاتفاق "مطمئن" مع واشنطن حول تخصيب اليورانيوم. وأضاف أن بلاده متمسكة بحقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم، معتبراً أنه حق لإيران ويجب أن يستمر". وتابع "في الوقت الراهن، لم يُحدد موعدٌ مُعين للجولة الثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنه ينبغي عقد هذه المفاوضات قريبا".