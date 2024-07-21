توثيق خاص من قمرة القيادة للهجوم الإسرائيلي في اليمن

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وثائق لعملية "الذراع الطويلة" - التي تمت فيها مهاجمة أهداف للحوثيين في اليمن لأول مرة • شاهد مقاطع الفيديو والصور من العملية - وعودة الطيارين المقاتلين بعدها إلى إسرائيل.

وهكذا، في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي، يمكن سماع قائد القوات الجوية تومر بار وهو يتحدث إلى الجنود في طريق عودتهم إلى إسرائيل فيما يتعلق بهذا الأمر، وقال بار: "كل الاحترام لكم على أدائكم، نحن فخورون جدًا بكم".

🎥: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

بالإضافة إلى ذلك، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر هبوط قوات الجيش الإسرائيلي بعد عودتها من الهجوم في اليمن، حيث يمكن رؤية طائرات F-35 العائدة إلى إسرائيل، وأفراد الطاقم الجوي. كما تم نشر وثائق للهجوم نفسه.

كما أعلن سلاح الجو أن جميع طائرات التزود بالوقود تابعة لإسرائيل، أي أن العملية برمتها كانت حصرية لإسرائيل، على الرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا فيها.

🎥: الناطق باسم الجيش الإسرائيلي

سنذكر أنه في الليلة بين الخميس والجمعة، حوالي الساعة 03:10 صباحًا، سُمع انفجار قوي في شارع السلام عليكم، في وسط مدينة تل أبيب. أكد الجيش الإسرائيلي أن الأمر يتعلق بصاروخ "كטב"م معادي اصطدم بمبنى في المدينة. بالقرب من مكان الحادث، تم العثور على جثة إيفغيني فريدر (50 عامًا)، على ما يبدو من الشظايا، وتم نقل عشرة جرحى طفيفين إلى المستشفيات. المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، يحيى الصرعي: "يافا المحتلة ليست آمنة وهي جزء من بنك أهدافنا".

IDF Spokesperson

IDF Spokesperson

وذكرت قناة I24NEWS اليوم أن الحوثيين سيستغرقون عدة أسابيع لإعادة ميناء الحديدة إلى الخدمة. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "الميناء الذي هاجمناه ليس بريئا، فالحوثيون جزء لا يتجزأ من محور الشر التابع لإيران".

🎥: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي