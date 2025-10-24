مروان البرغوثي والخط الأصفر يشعلان مشادة بين نتنياهو وبن غفير

شهدت جلسة الكابينت الإسرائيلي، مساء الجمعة، توتراً غير مسبوق ومشادات كلامية حادة بين الوزراء، بعد أن قرأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تغريدة لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير انتقد فيها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية الإفراج عن مروان البرغوثي.

كتب بن غفير في التغريدة: "إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة، والبرغوثي قاتل نازي حقير — لن يُفرج عنه ولن يقود غزة".

وردّ عليه نتنياهو بالقول: "هذه تغريدتك؟"، فأجابه بن غفير ساخرًا:"أستطيع أن أرسل لك تغريداتي مباشرة".

وخلال الجلسة، احتدم النقاش حول سياسة التعامل مع الفلسطينيين الذين يقتربون من "الخط الأصفر" على حدود غزة.

قال نائب رئيس الأركان، اللواء تامير يادعي:"يجب التمييز بين البالغين والأطفال — إذا اقترب بالغون يُطلَق عليهم النار، أما الأطفال فيُعتقلون".

لكن بن غفير ردّ بغضب داعيًا إلى تشديد السياسة الميدانية: "يجب إطلاق النار حتى على الأطفال. كفى تهاونًا ورأفة. ما حدث قبل 7 أكتوبر يجب ألّا يتكرر"".

في المقابل، حذّر الوزير آفي ديختر من الانجرار إلى ممارسات مفرطة القوة، مؤكدًا ضرورة التمييز:"يجب التفريق بين الأطفال والمخربين، لا يجوز إطلاق النار على كل من يقترب من السياج".

عاد بن غفير ليؤكد موقفه المتشدد قائلاً: "من يقترب من السياج يجب أن يعرف أنه يُخاطر بحياته. من يبدأ بالشفقة اليوم، سينتهي بالعجز غدًا".

تعكس هذه المشادة الانقسام العميق داخل القيادة الإسرائيلية بشأن قواعد الاشتباك في غزة، وسط ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة، وقلق من تصاعد التوتر مع واشنطن بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول البرغوثي.