ستارمر يرد على إميلي دماري: "سنعترف بالدولة الفلسطينية - حتى لو كان لا يزال هناك رهائن في غزة"

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رد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم (الخميس) على المختطفة المفرج عنها إيميلي داماري، التي اتهمته أمس بـ"الفشل الأخلاقي" وقالت إنه "ليس على الجانب الصحيح من التاريخ" وأنها "حزنت بشدة" بسبب القرار.

رئيس الوزراء ستارمر رد على الادعاءات بأنه "يولي اهتمامًا خاصًا" للمختطفين، خاصةً في أعقاب الانتقادات من ديماري التي تحمل الجنسية البريطانية. في مقابلة مع قناة "ITV West Country" خلال زيارة إلى سويندون، قال إنه التقى عدة مرات بوالدة إميلي، وقد سمع عن التجربة المروعة التي مرت بها.

"لهذا السبب كنت واضحًا تمامًا وحازمًا بأنه يجب علينا إطلاق سراح بقية الرهائن"، قال ستارمر في مقابلة. "هذا كان موقفنا طوال الطريق وأنا بالتأكيد أفهم الرعب الذي لا يمكن تصوره الذي مرت به إميلي."

وأضاف أن إطلاق سراح الرهائن، بالنسبة له، جزء من عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث نرى أطفالًا ورضعًا يموتون جوعًا بسبب نقص المساعدات. ولذلك قلتُ إنه إذا لم تتغير الأمور جذريًا على أرض الواقع، فسيتعين علينا تقييم ذلك في سبتمبر، وسنعترف بفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".

كما تذكرون، أعلن ستارمر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المملكة ستعترف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف، موجهًا تهديدًا لإسرائيل، قائلاً إن هذه الخطوة ستُنفذ "إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات جوهرية لتغيير الوضع في غزة".

وهاجمت وزارة الخارجية البيان البريطاني قائلةً: "إسرائيل ترفض إعلان رئيس الوزراء البريطاني. إن تغيير موقف الحكومة البريطانية في هذا الوقت، عقب الخطوة الفرنسية والضغوط السياسية الداخلية، يُمثل مكافأة لحماس، ويُضر بمحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وخطة لإطلاق سراح الرهائن".