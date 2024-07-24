اليوم الـ 292 للحرب: اعتقال خمسة مسلحين صباح اليوم (الأربعاء) في طولكرم، بينهم اثنان يشتبه في تنفيذهما العملية في حرميش بالضفة الغربية قبل نحو أسبوع. وتم إطلاق صافرات تحذير كاذبة في منطقة الجليل الغربي. سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر أن مقاتلاً أصيب بجروح خطيرة أمس بعد انفجار صواريخ حزب الله في منطقة مزارع شبعا/هار دوف، وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أصيب عشرة مقاتلين بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان خلال تدريب عسكري في قاعدة في الجنوب.

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