تغطية متواصلة|| الشاباك يعتقل مشتبهين بتنفيذ عملية باستخدام عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية
اعتقال ثلاثة مسلحين في طولكرم ، إصابة عشرة مقاتلين بصورة طفيفة الثلاثاء جراء استنشاق الدخان خلال تدريب عسكري بقاعدة في الجنوب
اليوم الـ 292 للحرب: اعتقال خمسة مسلحين صباح اليوم (الأربعاء) في طولكرم، بينهم اثنان يشتبه في تنفيذهما العملية في حرميش بالضفة الغربية قبل نحو أسبوع. وتم إطلاق صافرات تحذير كاذبة في منطقة الجليل الغربي. سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر أن مقاتلاً أصيب بجروح خطيرة أمس بعد انفجار صواريخ حزب الله في منطقة مزارع شبعا/هار دوف، وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أصيب عشرة مقاتلين بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان خلال تدريب عسكري في قاعدة في الجنوب.
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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيجتمعان الخميس مع عائلات الرهائن الأميركيين لدى «حماس»
الجيش الإسرائيلي تعقيباً على فيديو ’الهدهد": الطائرة هدفها التصوير الفوترغرافي فقط ولم تؤثر على نشاط القاعدة العسكرية، و نعمل ضد الوحدة الجوية التابعة لحزب الله وهاجمنا مئات الأهداف لها
حزب الله ينشر توثيقا مثيرة: مسيرة تصور قاعدة رمات دافيد من الجو
نشر حزب الله لقطات جوية تظهر قاعدة رمات دافيد التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، وهذا هو الفيديو الثالث الذي ينشره حزب الله مع صور من إسرائيل، بعد فيديو نشره من هضبة الجولان، ومن منطقة خليج حيفا.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين من سكان مدينة رام الله، بشبهة محاولتهما تنفيذ 7 عمليات مسلحة
اعتقلت الشرطة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشاباك، شقيقين يبلغان من العمر 19 عاما، من سكان رام الله، حاولا تنفيذ عدة هجمات في الشهر الماضي في منطقة رام الله. وقالت الشرطة إنهم "حاولوا تنفيذ سبع هجمات في منطقة بيت البهم، قاموا خلالها بإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة باتجاه مركبات إسرائيلية. ولم تنجح أي من المحاولات، ولم تحدث أضرار. ولم يصب أي مدني". وعثر في سيارة المشتبه به على أربع عبوات ناسفة وزجاجة حارقة كانت جاهزة للاستخدام.
الجيش الإسرائيلي: لواء الاحتياط التابع لقيادة المنطقة الشمالية تدرب على سيناريو قتالي في لبنان
أنهت قوات تشكيل "ألون" (228)، لواء الاحتياط التابع لقيادة المنطقة الشمالية، هذا الأسبوع تمريناً لوائيا تدربوا فيه على السيناريو القتالي في لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات تدربت على سيناريوهات قتالية ضد العدو، أثناء تحركها في منطقة متشابكة، والتقدم على طول طريق جبلية وفتح النار. بالإضافة إلى ذلك، تدربوا على سيناريوهات لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة تحت النيران، فضلاً عن الغلاف اللوجستي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمقر".
تقارير في لبنان: طائرة بدون طيار هاجمت منزلا في جنوب البلاد
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله، عن "هجوم بين حولا ومركبا جنوب لبنان". كما نقلت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، عن "استهداف طائرة مسيرة منزلا في كفركلا جنوبي البلاد أيضا".