على ضوء بدء حركة حماس عملية لاختيار خليفة لإسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران الأسبوع الماضي وإجراءها مشاورات في قطر لاختيال قائد الحركة السياسي، ذكرت "العربية" نقلا عن مصادر بأن يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة يرفض تولي خالد مشعل زعيم الحركة السابق قيادة حركة حماس حاليا.

وأوضحت هذه المصادر أن السنوار يفضل عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لخلافة هنية، حيث بينت هذه المصادر أن يحيى السنوار يفضل شخصية لها علاقة طيبة مع ايران وسوريا لزعامة الحركة.

وذكرت المصادر أيضا أن اختيار شخصية قيادية سيكون مؤقتا حتى إجراء انتخابات داخل الحركة بعد أشهر.

وترأس إسماعيل هنية المكتب السياسي حتى اغتياله، وكان نائبه صالح العاروري الذي قتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية في كانون ثاني/يناير من المفترض أن يحل محله تلقائيا، ويبقى منصب العاروري شاغرا منذ مقتله.

وذكر التقرير أن اختيار القيادي السياسي الجديد للحركة لن يؤثر على الطريقة التي تدير بها حماس الحرب ضد إسرائيل في قطاع غزة، حيث يقود قادة الحركة من أبرزهم يحيى السنوار العمليات العسكرية بدرجة كبيرة من الاستقلالية خلال الصراع.