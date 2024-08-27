الجيش يعلن أنه يحقق بمقتل مقدسي بنيران إسرائيلية قرب بيت لحم الليلة الماضية

رد مستوطنون على تقارير فلسطينية بإطلاق النار تجاه فلسطيني ما تسبب بمقتلة ووفاته الليلة في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، وقالوا إنهم رشقوا مزرعة فلسطينية بالحجارة ردا على رشق مركبات اسرائيلية بالحجارة.

وقال المستوطنون أنه في وقت لاحق، "وصل جنود الحماية الإقليمية إلى المنطقة، وكان بعضهم بدون زي رسمي، وأطلقوا النار، خلافًا للأوامر، على مواطن عربي من إسرائيل كان يعيش هناك، مما أدى إلى إصابة أربعة آخرين وتم العثور على 40 رصاصة في مكان الحادث".

هذا وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الحادث الذي قتل فيه خليل زيادة من سكان القدس الشرقية، وقال :"رشق الفلسطينيون الحجارة تجاه مركبة إسرائيلية بالقرب من مزرعة. وتضررت المركبة، وبعد ذلك، القى فلسطينيون حجارة تجاه مواطنين آخرين وصلوا الى منطقة خربة عبد الله إبراهيم. وتطور الاحتكاك المتبادل بين الطرفين، ردت القوات التي وصلت الى المكان بإطلاق النار أمام أعمال الشغب التي تطورت، رصدت إصابات" وأضاف "نحن نعلم عن الادعاء بأن مواطنا إسرائيليا اطلقت عليه النار وقتل خلال الحدث. ظروف الحدث قيد البحث، كما فتحت الشرطة تحقيقا بالحدث".