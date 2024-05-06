مسؤول إسرائيلي كبير لـi24NEWS: "نحن متشائمون بشأن المفاوضات، لكن هناك محاولات لإنقاذ الوضع"

على خلفية وصول رئيس الـCIA ويليام بيرنز إلى إسرائيل، والاستعدادات لعملية في رفح، والفشل المرتقب في المحادثات مع حماس - قال مصدر إسرائيلي اليوم (الاثنين) لـi24NEWS أن "هناك تشاؤم كبير بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات في المفاوضات، ولذلك الاتجاه هو التقدم بالعملية في رفح - لكن لا تزال هناك محاولة لإنقاذ الوضع. أبلغت الولايات المتحدة الليلة الماضية حول قرار إخلاء السكان من المنطقة".

عندما سُئل المسؤول من قبل i24NEWS عما إذا كان الإعلان قد استقبل بالمعارضة، أكد أنه "ليس من فراغ صرح نتنياهو أمس أنه ةلا أي ضغط دولي لن يوقف إسرائيل عن الدفاع عن نفسها".

ويشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن هذا الصباح أن القوات بدأت في إخلاء السكان المدنيين من عدد من الأحياء في رفح. وجاء في البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي توسع المنطقة الإنسانية في المواسي، وتدعو السكان إلى الاخلاء مؤقتاً من الأحياء الشرقية من رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة".

IDF spokeman

ووففا لنص البيان "تشمل المنطقة مستشفيات ميدانية وخيام وكميات كبيرة من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الإضافية. الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى. ويشار الى أنه تمت الموافقة على توسيع ججم المساعدة الإنسانية المقدمة إلى القطاع ".

وشدد الجيش الإسرائيلي أيضا أنه "بالتنسيق مع المستويات الدولية، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان الذين يعيشون تحت سيطرة حماس، للانتقال مؤقتا من الأحياء الشرقية لرفح إلى المساحات الإنسانية الموسعة، وذلك من خلال إعلانات، رسائل الرسائل القصيرة، المكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية. هذا الأمر سوف يتقدم بشكل تدريجي وفقا لتقييمات الوضع المستمرة التي ستجري في كل وقت".