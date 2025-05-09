مقتل جنديين إسرائيليين في حادثين منفصلين في مدينة رفح جنوب غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم (الجمعة) عن مقتل الجندي في لواء الهندسة 605، الرقيب يشاي إلياكيم أورباخ، والجندي في لواء جولاني، الرقيب يام فريد، في معارك بحي الجنينة في رفح، في حادثين منفصلين. وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في الى 856 جنديا.

قتل في الحادث الأول الرقيب يشاي إلياكيم أورباخ، 20 عاماً، وهو جندي من كتيبة الهندسة القتالية 605. وكانت القوة متواجدة مع قوة دورية جولاني في مبنى برفح عندما أطلق مسلحون من حماس صاروخ آر بي جي عليها. انهار المبنى على القوة العسكرية ، وأسفرت العملية عن مقتل المقاتل على الفور، وإصابة اثنين آخرين. ونقلت طائرة مروحية المصابين، أحدهما بحالة خطيرة والآخر بحالة متوسطة حتى خطيرة، إلى مستشفى في وسط إسرائيل.

وبعد ساعتين تقريباً من نفس الحادثة وفي نفس المنطقة، قامت دبابة من اللواء 188 بالسير فوق عبوة ناسفة قوية جدا، وأسفر انفجار العبوة عن إصابة جميع أفراد طاقم الدبابة. قُتل المقاتل في لواء جولاني الرقيب يام فريد (21 عاماً) ، وتم إخلاء الجرحى الآخرين بواسطة مروحية بإصابات متفاوتة.