قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، في بيان: "لقد تراجع البرنامج النووي الإيراني سنوات - ويمكنني القول، تماشيًا مع تصريح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن هناك إيران قبل العملية، وهناك إيران بعدها. لقد حققنا جميع أهداف العملية، والتقييم هو أننا ألحقنا ضررًا كبيرًا بالبرنامج النووي الإيراني".