مسؤول كبير في حماس: "محادثات وقف إطلاق النار تكثفت في الساعات الأخيرة"|| تحديثات متواصلة
"ضربت قنابلنا الضخمة المكان الصحيح تمامًا"، هذا ما غرد به ترامب ردًا على تقرير شبكة CNN • قُتل 7 جنود بتفجير عبوة ناسفة في خانيونس مثبتة على ناقلة جنود مدرعة. • كافة التحديثات لليوم 628 للحرب.
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اليوم 628 من الحرب: أصرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء على القضاء على قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية. وقال: "أصابت قنابلنا الضخمة كل هدف بدقة متناهية، وعملت بكفاءة عالية". قُتل سبعة جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة في خان يونس كانت مثبتة في مركبة مدرعة تقلّ جنود هندسة. ووردت أنباء في إيران عن إعدام ثلاثة رجال بتهمة التعاون مع الموساد، وسجن 700 آخرين للاشتباه في صلتهم بإسرائيل.
بيان الجيش الإسرائيلي : "عثرت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة على معمل متفجرات قرب الخليل، يحتوي على مواد لصنع القنابل والأسلحة وعشرات آلاف الشواقل من أموال تمويل العمليات، وصادرته. كما اعتقل عناصر حرس الحدود في الضفة الغربية تاجر أسلحة ومسلحا آخر كان برفقته في منطقة جنين. كما اعتُقل 20 مطلوبًا، وصودرت أموال أخرى لتمويل العمليات".
صرح طاهر النونو، المسؤول الكبير في حماس، لوكالة فرانس برس: "في الساعات الأخيرة، جرت محادثات مكثفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة"
مسؤول كبير في حماس طاهر النونو لقناة العربي: ترامب يستطيع إجبار نتنياهو على وقف الحرب في غزة
ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمةً بعد مقتل سبعة جنود إسرائيليين في خان يونس: "لقد سقط مقاتلينا الأبطال في معركة دحر حماس وتحرير رهائننا جنوب قطاع غزة. باسمي وباسم مواطني إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم، وأشاركهم حزنهم الذي لا يُطاق في هذا الوقت العصيب"
اغتيال رئيس البنية التحتية للصرافة "الصادق" الذي عمل على تحويل الأموال للأنشطة المسلحة لمنظمة حزب الله في لبنان - هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، أمس، بتوجيه استخباراتي من مديرية الاستخبارات العسكرية، جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس البنية التحتية للصرافة "الصادق".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، في بيان: "لقد تراجع البرنامج النووي الإيراني سنوات - ويمكنني القول، تماشيًا مع تصريح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن هناك إيران قبل العملية، وهناك إيران بعدها. لقد حققنا جميع أهداف العملية، والتقييم هو أننا ألحقنا ضررًا كبيرًا بالبرنامج النووي الإيراني".
تقرير إيراني: إعدام ثلاثة رجال بتهمة العمل لصالح الموساد
https://x.com/i/web/status/1937727545543373273
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تقرير إيراني: اعتقال 700 شخص للاشتباه في صلاتهم بإسرائيل خلال العملية العسكرية
قُتل سبعة جنود إسرائيليين في حدث صعب في خان يونس، حيث قام مسلح بتثبيت قنبلةٍ على مركبةٍ مدرعةٍ تقلّ مقاتلين من سلاح الهندسة. أسماء ستةٍ منهم : الملازم ماتان شاي ياشينوفسكي، الرقيب رونال بن موشيه، الرقيب نيف رادي، الرقيب رونين شابيرو، الرقيب شاحار مانواف، والرقيب مايان باروخ بيرلشتاين .
ترامب: "قنابلنا قضت على قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية. قنابلنا الضخمة أصابت كل هدف بدقة، وعملت بكفاءة"
تقارير في الولايات المتحدة تفيد بأن المواقع النووية الإيرانية لم يتم تدميرها