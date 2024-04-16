شركة إيزي جيت تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر القادم

أعلنت شركة الطيران الاقتصادي إيزي جيت، الثلاثاء، أنها ستلغي رحلاتها لبقية موسم الصيف، من وإلى مطار تل أبيب بن غوريون الدولي. ويأتي قرار التعليق الممتد حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول "نتيجة للوضع المستمر والمتطور في إسرائيل".

وجاء في الإعلان أيضًا أن "الشركة ستعرض على العملاء الذين حجزوا رحلات جوية من وإلى إسرائيل حتى هذا التاريخ خيارات تشمل استرداد كامل المبلغ".

وأعلنت شركة إيزي جيت، قبل يوم واحد فقط، أنها ستلغي جميع الرحلات الجوية حتى 21 أبريل، عشية عطلة عيد الفصح.

وتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الهجوم الإيراني، وعاد للعمل بشكل طبيعي يوم الاثنين.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت شركات طيران أخرى مثل الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، والخطوط الجوية الفرنسية (Air France)، وويز إير (Wizz Air)، ويونايتد إيرلاينز (United Airlines) عن تغييرات في جداول الرحلات أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب بسبب الهجوم.