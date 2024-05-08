الجيش الإسرائيلي والشاباك: اغتيال قائد القوة البحرية لحماس في مدينة غزة

في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي من الشاباك والبحرية، الأربعاء، بتصفية أحمد علي، قائد القوة البحرية لحماس في مدينة غزة.

خلال الحرب، قام أحمد علي بتعزيز العمليات الهجومية ضد الأراضي الإسرائيلية وتنفيذ هجمات إضافية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، عمل في الأسابيع الأخيرة على تشجيع الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في الممر وسط قطاع غزة.

وفي طار منصبه، شارك علي في السنوات الأخيرة في إدارة مشاريع القوة البحرية التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.