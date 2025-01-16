6.68 مليون شيكل وصلت كتبرع لتعزيز الاستيطان اليهودي في قطاع غزة- فما القصة؟

لا يخفى على كل من تابع المشهد الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر أن حلم اليمين الإسرائيلي بالاستيطان في غزة بدأ يأخذ منحى جديا ومتسارعا على أرض الواقع بتشجيع من بعض الوزراء على رأسهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. وقام بالفعل بعض غلاة المستوطنين بزيارات لمناطق في قطاع غزة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة مثل نتساريم وشمال غزة وغيرها.

ولكن المدهش في الأمر هو الكشف عن هوية المرأة الثرية التي بعثت بتبرع بقيمة 6.68 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان اليهودي في قطاع غزة. وإليكم بعض التفاصيل. وفقا لكالكاليست فقد كشف موقع هشومريم أن منظمة نحالا المتخصصة بالاستيطان في الضفة الغربية وقبل ذلك في غزة قبل "فك الارتباط"، تلقت تبرعًا محددًا بقيمة 6.68 مليون شيكل في عام 2023 من المليونيرة ليا دانكنر، خصيصا لتعزيز الاستيطان اليهودي في قطاع غزة. وأصل الضجة في القيمة المفرطة للتبرع سيما وأن هذه المنظمة تحتاج بالعادة إلى عقد من الزمن ليصل مجموع التبرعات إليها مبلغ 6 ملايين شيكل.

Shlomi Emsalem, IDF

لم تتزوج دانكنر (مواليد )1925، قط ولم تنجب أطفالا. نشأت في عائلة مكونة من ستة أطفال. ووصفت في مقال نشر عنها في صحيفة هآرتس بأنها شخصية غريبة الأطوار إلى حد ما: "منعزلة، تعيش حياة متواضعة، غريبة الأطوار بمظهرها الخارجي، منعزلة عن عائلتها، ولكنها تدير أيضًا استثمارات بقيمة مئات الملايين من الشواكل، وكادت أن تفشل بيع إمبراطورية عائلتها المالية".

على صدى الاتفاق على صفقة تبادل للرهائن والأسرى في السجون الإسرائيلية مصحوبا بإعمار غزة فإنه على ما يبدو سيرجع حلم استيطان غزة أدراجه أو أقله سيضع أعينه مجددا على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.