مسؤول سياسي: إسرائيل تطالب بضمانات أمريكية للصفقة

إلى جانب الضغط العسكري في غزة، تتواصل الجهود لإيجاد صيغة لمحادثات تفاوضية تكون مقبولة لدى كل من إسرائيل وحماس والوسطاء. مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية، غاي عزرئيل، أفاد هذا المساء (الاثنين) عن ما يجري وراء الكواليس في الاتصالات للصفقة المتعلقة بتحرير جميع المختطفين.

مسؤول سياسي صرح لقناة i24NEWS أنه في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستبعدون إمكانية صفقة متدرجة، لكنهم يطالبون بضمانات أمريكية بأن إطار المفاوضات سيتناول إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب بالشروط التي تطلبها إسرائيل - وليس أن تتوقف عند إتفاق ويتكوف.

الطريق إلى هناك لا يزال طويلاً، بما في ذلك مطلب إسرائيل بنزع سلاح حماس وإنشاء حكم جديد في القطاع لا يعتمد على حماس أو على ممثلي السلطة الفلسطينية. هذا سيتطلب أيضاً دخول منظمات دولية وقوات متعددة الجنسيات من أجل التأكد من أن حماس لن تسيطر على المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هنا أيضاً هناك سؤال كبير: من سيتحمل مسؤولية محاربة حماس في غياب الجيش الإسرائيلي عند الحاجة. أوضح المسؤول السياسي أن الحرب لن تنتهي حتى لا تعود حماس موجودة في القطاع. الوضع حالياً بعيد عن ذلك.