دوت صافرات الإنذار في عكا للمرة الثالثة منذ يوم الجمعة وسط تصعيد من جانب حزب الله ترافقه ردود إسرائيلية في العمق اللبناني. وأشارت تقارير أولية إلى أن الهجوم الأخير على عكا تضمن حوالي 5 طائرات هجومية بدون طيار وما يزيد عن عشرة صواريخ في تصعيد واضح لعمليات حزب الله.

دوت صفارات الإنذار عدة مرات منذ صباح اليوم الأحد في إطار عمليات الفعل ورد الفعل المتواصلة منذ الثامن من أكتوبر العام الفائت غداة إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجومها المباغت على البلدات الإسرائيلية الحدودية. وتم التبليغ عن وصول مسيرات إلى منطقة الجولان، بضمنها منطقة كاتسرين وتعمل طواقم الإطفاء في عدة مواقع اندلعت فيها الحرائق جنوب كاتسرين. وذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله أن "القصف أصاب هدفا عسكريا في الجولان".

وجاء في وقت لاحق، أنه تم إطلاق حوالي 15 قذيفة في القصف الأخير على كاتسرين، دون أن تقابلها أي اعتراضات صاروخية ما أدى إلى سقوطها والتسبب في حرائق.

تمكن حزب الله، امس السبت، للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي. الطائرة، وهي من طراز هيرميس 900 المعروفة باسم "النجمة" في اللغة العبرية معروفة بقدراتها الاستطلاعية وتكلف الواحدة منها نحو 5 مليون دولار، تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو أطلقه حزب الله. وثائق من لبنان أظهرت الطائرة مشتعلة في الهواء قبل أن تتحطم، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة بلدة دير كيفا جنوب لبنان. وأعلن سكان لبنانيون عن العثور على أجزاء من الطائرة وقاموا بعرضها للبيع على الشبكات الاجتماعية.

وأعد مركز "علما" الإسرائيلي دراسة نشرها، اليوم الأحد، تفيد بأنّ شهر أيار/مايو الفائت هو الشهر الذي "شهد أعلى كثافة لهجمات حزب الله" على الجبهة الشمالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأضاف المركز أنّ "حزب الله" نفّذ في أيار/مايو 325 هجوماً، مشيراً إلى أنّ "المتوسط اليومي للهجمات بلغ 10 هجمات في اليوم، مقارنةً بشهر نيسان/أبريل، عندما نفذ حزب الله 238 هجوماً، بمعدل 7.8 هجمات في اليوم".

كما أشار المركز إلى "زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ المضادة للدروع والطائرات من دون طيار في شهر أيار/مايو، مقارنةً بشهر نيسان/أبريل".