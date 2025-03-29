مصر تضاعف جهودها للتوصل لوقف إطلاق نار: واشنطن أكثر انفتاحا اتجاه الاقتراح المصري

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم (السبت)، عن مصادر مصرية، أن القاهرة تعمل على دفع عملية المفاوضات، من خلال نقل المقترحات الواقعية التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وقطر. وأشير أن مصر تهدف إلى "التغلب على العقبات" من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بآلية إدخال المساعدات وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وبحسبهم فإن الحكومة الإسرائيلية "لا تزال تضع شروطا غير واقعية تؤخر تحقيق الاتفاق".

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الاقتراح المصري يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار يستمر لنحو 50 يوماً، مقابل إطلاق سراح خمسة رهائن إسرائيليين وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابلهم، إلى جانب تفعيل آلية لإدخال كمية كافية من المساعدات، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية والضروريات الأساسية.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن حماس لم تعلن رسميا موقفها النهائي من هذا الاقتراح، إلا أن التسريبات تشير إلى أنها "أبدت استعدادها للرد على المقترحات المصرية، التي تتضمن إطلاق سراح الجندي المختطف عيدان ألكسندر، استجابة للطلب الأمريكي. لكن حماس طالبت بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية، التي تتعلق بالوقف الكامل للأعمال القتالية".

ويعتقد المصريون أنه من المستحيل أن يتم ذلك "دون ضغوط أميركية حقيقية" تمارس على إسرائيل. وترى مصر أن التوصل إلى اتفاق يتطلب ضمانات دولية واضحة تلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وعدم تعطيل تنفيذ وقف إطلاق النار. ولذلك تطالب مصر الولايات المتحدة بالتأكد من أن "جهود الوساطة لن تفشل"، حيث أفيد أن موقف الإدارة الأمريكية أصبح "أكثر انفتاحا" تجاه الاقتراح المصري.

وقالت مصادر رفيعة في حماس لصحيفة الشرق الأوسط السعودية: إنهم يعملون على صياغة مقترح سيتم التوافق عليه بين قيادة حماس والوسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي ستعمل على ضمان تنفيذ إسرائيل له. وبحسب المصادر فإن المحادثات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وطوال هذه الفترة تلقت قيادة حماس مقترحات مختلفة ولم تغلق الباب أمامها. وأشاروا إلى أن هذه المحادثات زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.