اعتراض صاروخ من اليمن أطلق تجاه وسط إسرائيل| تحديثات

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اليوم 655 من الحرب: دخل العديد من المدنيين الملاجئ صباح اليوم (الثلاثاء) إثر إطلاق صاروخ واحد من اليمن. تم اعتراض الصاروخ ولم يُبلغ عن وقوع إصابات. أعلن الفلسطينيون عن وقوع هجمات ليلية في دير البلح وسط غزة. واتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بمهاجمة المستودع الرئيسي للمنظمة في قطاع غزة ومنازل موظفيها في دير البلح.