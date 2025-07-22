اعتراض صاروخ من اليمن أطلق تجاه وسط إسرائيل| تحديثات
بعد مرور يوم تقريبًا على الهجوم الإسرائيلي على اليمن: إعتراض صاروخ من اليمن • الفلسطينيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات ليلية في دير البلح • تحديثات اليوم 655 للحرب
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اليوم 655 من الحرب: دخل العديد من المدنيين الملاجئ صباح اليوم (الثلاثاء) إثر إطلاق صاروخ واحد من اليمن. تم اعتراض الصاروخ ولم يُبلغ عن وقوع إصابات. أعلن الفلسطينيون عن وقوع هجمات ليلية في دير البلح وسط غزة. واتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بمهاجمة المستودع الرئيسي للمنظمة في قطاع غزة ومنازل موظفيها في دير البلح.
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اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسط إسرائيل
اتهمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بمهاجمة منازل موظفيها ومخزنها الرئيسي في قطاع غزة، الواقع في دير البلح. كما زُعم أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ناشطين في المنظمة وجرّدوهم من ملابسهم