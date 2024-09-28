بعد إعلان إسرائيل عن اغتيال حسن نصر الله وعلي كركي، هذه أبرز المعلومات عن تاريخ صعودهما الى قمة قيادة التنظيم

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم (السبت) عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله وقائد الجبهة الجنوبية علي كركي في هجوم في الضاحية الجنوبية الجمعة، وهنا أبرز المعلومات عن وصولهما الى قمة قيادة التنظيم.

زعيم حزب الله حسن نصر الله

في عام 1976، عندما كان عمره 16 عاماً، ذهب إلى العراق والتقى هناك بعباس موسوي، الذي شغل منصب الأمين العام لحزب الله وانضم إلى حركة الدعوة الإسلامية الشيعية، التي انضم العديد من أعضائها لاحقاً إلى حزب الله.

وفي عام 1982 انشق من منظمة أمل، وقام مع عناصر شيعية أخرى وبمساعدة إيرانية بتأسيس منظمة حزب الله ، حيث حصل على منصب رفيع في النواة التأسيسية، وسرعان ما تم تعيينه مسؤولاً عن منطقة البقاع وكان عمره 22 عاماً فقط، وهو أحد فروع التنظيم الثلاثة في ذلك الوقت، وفي فترة قصيرة أصبح المسؤول التنظيمي والعسكري في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، كان عضواً في المكتب السياسي لحزب الله. وفي عام 1987 تم تعيينه رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة، وبموجب ذلك عضواً في المجلس الأعلى للمنظمة. ومع اغتيال زعيم حزب الله عباس موسوي، تم تعيين نصر الله ليحل محله وهو في الثانية والثلاثين من عمره فقط، ويتولى منصب زعيم المنظمة منذ ذلك الحين.

خلال 32 عاماً من تولي نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله، كان مسؤولاً عن قتل عن أنشطة حزب الله وعملياته في لبنان وفي العالم، وكان بمثابة صانع القرار المركزي والموافق الوحيد على كل قرار استراتيجي نظامي، وأحيانًا أيضًا قرارات التكتيكات في المنظمة.

قائد الجبهة الجنوبية علي كركي

وشغل كركي منصب قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله منذ عام 2007 وقاد أنشطة المنظمة في جنوب لبنان. قاد كركي عملية طويلة لتكديس مخزون من الأسلحة في جنوب لبنان وتمركز آلاف النشطاء على طول الحدود مع إسرائيل.

منذ اندلاع الحرب، قاد كركي وشرع في الهجوم المستمر على دولة إسرائيل وقاد الآلاف من خطوط إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين و وألحقت أضرارا كبيرة بالبلدات الشمالية. بصفته قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، تمكن من إدارة جهد مكاني للتموضع العميق للمنظمة في البلدات جنوب لبنان.

وانضم كركي إلى تنظيم حزب الله في الثمانينات، وكانت من مؤسسي النشاط العسكري للمنظمة في جنوب لبنان. وكان كركي قائدا مخضرما في منظمة حزب الله ، وفي الماضي شغل منصب رئيس مقر الجهاز العسكري للمنظمة وقام بالعديد من العمليات ضد إسرائيل. لعب كركي دورًا رئيسيًا في إرسال عميل ألماني لتنفيذ هجوم في إسرائيل عام 1997، وإدارة نشاط عملياتي واسع النطاق في جنوب لبنان خلال عملية "الجدار الواقي" (2002) وإدارة قتال حزب الله في جنوب لبنان خلال حرب لبنان الثانية.