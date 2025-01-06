قوة إسرائيلية تطلق النار وتصيب قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في قطاع غزة، أمس الاحد، وأصابت عدة مركبات بها، بحسب بيان المنظمة.

ويؤدي هذا الحادث إلى تفاقم التوترات بين الجيش والمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة. وتريد إسرائيل أن يحل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة محل UNRA باعتباره الجهة المسؤولة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها.

ووفقا للإعلان الذي نشره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقع الحادث بالأمس عندما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على قافلة مكونة من ثلاث مركبات، تضم طاقما مكونا من ثمانية أفراد، بالقرب من حاجز "ناحال غزة". فيما كانت تضع المركبات على نفسها علامة أنها تابعة للأمم المتحدة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن القافلة حصلت على كافة الموافقات من السلطات الإسرائيلية، "وسقطت 16 طلقة على المركبات ولحسن الحظ لم يصب أي من أفراد الطاقم"، حسبما أكدت المنظمة. واكد مصدر إسرائيلي انه تم تنسيق امر القافلة مع إسرائيل.

وقالت المنظمة: "يدين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الحادث المروع الذي عرّض أطقمنا للخطر وعطل مركباتنا. إن هذا الحادث غير المقبول هو مجرد مثال على بيئة العمل الخطيرة التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى. يجب أن تتحسن الظروف الأمنية في غزة حتى يمكن الاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الحادث، أطلق الجنود النار على عجلات السيارة واستمر إطلاق النار. وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضًا أن القافلة دخلت منطقة غير منسقة وأنه يجري التحقيق في الحادث.