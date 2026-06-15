ترامب: السفن بدأت التحرك عبر مضيق هرمز بأمان كامل| تحديثات
القرار يأتي بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة بين امريكا وإيران • مصادر في إيران: رئيس البرلمان ووزير الخارجية سيصلان لتوقيع الاتفاق في سويسرا • سكان النبطية وثقوا على مواقع التواصل عودتهم إلى من
على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة (بين الأحد والاثنين) بين الولايات المتحدة وإيران - في كلا البلدين يستعدون للتوقيع في سويسرا، وفي إسرائيل لا يزالون مستعدين لتطورات أمنية. الحكومة وافقت في تصويت هاتفي على أن الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية ستُمدد حتى نهاية يونيو. مع ذلك، قررت قيادة الجبهة الداخلية إزالة قيود التجمع التي حددت بـ5,000 شخص والتي كانت سارية في جميع أنحاء البلاد، لكن في خط المواجهة لا تزال الأنشطة جزئية.
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مسؤولون إيرانيون: وجود أي قوات أجنبية في مضيق هرمز غير مقبول
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني بارز تأكيده أن أي وجود لقوات أجنبية في مضيق هرمز، سواء بهدف تأمين الملاحة أو إزالة الألغام، "غير مقبول" بالنسبة لطهران.
وقال المسؤول إن هذه التحركات تمثل، بحسب وصفه، "محاولة لإدخال قوات بحرية إلى المنطقة تحت غطاء حماية الملاحة"، مضيفاً أن إيران ترفض هذا النهج بشكل كامل.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول أمني إيراني آخر إلى أن طهران "لا تثق بأي طرف أجنبي"، مؤكداً أن السيطرة على مضيق هرمز تقع بيد إيران، إلى جانب دور محدود لسلطنة عُمان في إدارة بعض الجوانب المتعلقة بالممر البحري.
رئيس الحكومة اللبنانية: سنكثّف الجهود لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بلاده ستكثف جهودها الدبلوماسية والسياسية من أجل ضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، في إطار مسار التفاوض المستمر مع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقال سلام، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن لبنان يعمل عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك الاتصالات الجارية في واشنطن، لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب "مضاعفة الجهود" لدفع مسار الانسحاب قدماً.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن أمله في أن يسهم أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في خفض التصعيد في المنطقة، ووضع حد للأعمال العسكرية التي تسببت في "القتل والدمار والنزوح والمعاناة" في لبنان، بحسب تعبيره.
ترامب: السفن بدأت التحرك عبر مضيق هرمز بأمان كامل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بدأت بالعودة إلى طبيعتها، مؤكداً أن السفن، بما في ذلك ناقلات النفط، تتحرك حالياً بشكل آمن.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن "السفن بدأت تتحرك، وكثير منها محمّل بالنفط، خارج مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنها تسير عبر ما وصفه بـ"الطريق السريع الجنوبي" الذي اعتبره آمناً ومؤمّناً بالكامل.
وأضاف أن هناك أيضاً مسارات بحرية أخرى تستخدمها السفن في المنطقة، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة رغم التوترات الإقليمية السابقة.
حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار منذ الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني
أكد مسؤول في حزب الله التزام الحزب بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن الحزب "التزم بوقف إطلاق النار" منذ الإعلان عن الاتفاق، نافياً تنفيذ أي نشاط عسكري خلال هذه الفترة.
وأضاف أن حزب الله يرفض الموقف الإسرائيلي الذي يتحدث عن "حرية الحركة" أو "حرية العمل العسكري" في جنوب لبنان، مؤكداً تمسكه بموقفه الرافض لأي ترتيبات تمس السيادة اللبنانية.
ماكرون: يجب أن يشمل الحوار مع إيران ملف الصواريخ الباليستية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إدراج ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن أي محادثات أو تفاهمات تُجرى مع طهران، مشدداً على أهمية معالجة مختلف القضايا الأمنية المرتبطة بالبرنامج الإيراني.
وقال ماكرون، خلال أعمال قمة مجموعة السبع، إن ملف الصواريخ الباليستية يمثل عنصراً أساسياً في أي مسار تفاوضي يهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.
تقرير: إيران ستتقاضى رسومًا من السفن مقابل عبور مضيق هرمز بعد 60 يومًا
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن "تفاصيل حق إيران في مضيق هرمز قد تم تأكيدها في التفاهم النهائي للاتفاقية". ووفقًا للمصدر، "في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، تم تعديل صياغة مذكرة التفاهم للتأكيد بشكل كامل وصريح على مسألة سيادة إيران وسلطنة عمان على مضيق هرمز. وستُحدد إيران وسلطنة عمان إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلاً". وأضاف المصدر أنه بعد 60 يومًا من حرية المرور عبر المضيق، ستتقاضى إيران رسومًا من السفن التي تطلب المرور.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نطالب بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان
كما أعرب عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في العملية الدبلوماسية الجارية وجهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجانبين جدد التزامهما بمواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران والرياض، وتعزيز الجهود الرامية إلى إرساء السلام في المنطقة.
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "سنقيم مراسم توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في جنيف".
قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري : "إن البند الوارد في الاتفاق بشأن وقف العدوان الإسرائيلي يحافظ على سيادة لبنان ولا يتعارض مع استقلاليته في صنع القرار الوطني".
العربية: من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإيران اجتماعات غير مباشرة في الدوحة هذا الأسبوع قبل التوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسبما أفاد مصدر سياسي لوكالة فرانس برس.
مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: يجب ألا تنسحب إسرائيل من لبنان كجزء من التفاهمات مع إيران
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بعد تقييم الوضع، تقرر تغيير سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءً غداً. وكجزء من هذه التغييرات، تقرر رفع القيود المفروضة على التجمعات التي تضم 5000 شخص في جميع مناطق البلاد. أما في منطقة خط المواجهة، فيُسمح بنشاط جزئي دون تغيير في الإرشادات.
تقارير من لبنان: الجيش الإسرائيلي يدمر معدات ومركبات عسكرية تابعة لحزب الله
تدعو بلدتا زوتر الشرقية وزوتر الغربية في منطقة النبطية سكانهما إلى العودة إلى منازلهم.
توثيق عودة سكان النبطية في جنوب لبنان إلى منازلهم عبر الإنترنت بعد توقيع الاتفاقية
https://x.com/i/web/status/2066391677598580819
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صرح مسؤولون إيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز: سيأتي رئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية عراقجي لتوقيع الاتفاقية في سويسرا
مسؤولون أمريكيون: لن نفرج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية حتى يتم اتخاذ "خطوات حقيقية وملموسة من جانب إيران".
الحكومة الإسرائيلية تؤكد في استفتاء هاتفي: سيتم تمديد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية حتى نهاية شهر يونيو.