مسؤولون إيرانيون: وجود أي قوات أجنبية في مضيق هرمز غير مقبول

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني بارز تأكيده أن أي وجود لقوات أجنبية في مضيق هرمز، سواء بهدف تأمين الملاحة أو إزالة الألغام، "غير مقبول" بالنسبة لطهران.

وقال المسؤول إن هذه التحركات تمثل، بحسب وصفه، "محاولة لإدخال قوات بحرية إلى المنطقة تحت غطاء حماية الملاحة"، مضيفاً أن إيران ترفض هذا النهج بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أشار مسؤول أمني إيراني آخر إلى أن طهران "لا تثق بأي طرف أجنبي"، مؤكداً أن السيطرة على مضيق هرمز تقع بيد إيران، إلى جانب دور محدود لسلطنة عُمان في إدارة بعض الجوانب المتعلقة بالممر البحري.