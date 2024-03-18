الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس فايق المبحوح

ووفقا للبيان قتل المبحوح في الاشتباكات التي وقعت في مستشفى الشفاء بعد عملية للجيش الإسرائيلي

i24NEWS
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في هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 16 فبراير/شباط 2010، يجلس فايق المبحوح أمام ملصقات لأخيه والقيادي في حماس محمود المبحوح، من اليسار واليمين، الذي اغتيل في دبي، وعضو حماس محمد حسين المبحوح، في منزل العائلة في جباليا، شمال قطاع غزة.
في هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 16 فبراير/شباط 2010، يجلس فايق المبحوح أمام ملصقات لأخيه والقيادي في حماس محمود المبحوح، من اليسار واليمين، الذي اغتيل في دبي، وعضو حماس محمد حسين المبحوح، في منزل العائلة في جباليا، شمال قطاع غزة.AP Photo/Khalil Hamra, File

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حماس فايق المبحوح في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام-الشاباك في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1769696610580140361

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وأفيد أن العملية التي استهدفت المبحوح رئيس إدارة خلية الأزمة في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس ، نفذت بعد وصول معلومات استخباراتية للشاباك والاستخبارات العسكرية عن وجود مسؤولين لحماس في الشفاء، وخرجوا لتنفيذ عملية اعتقال محددة وفي إطارها اغتيل المبحوح.

ويشغل المبحوح ويحمل رتبه عميد منصب رئيس إدارة خلية الأزمة في وزارة الداخلية التابعة لحماس وقائد جهاز الشرطة وهو شقيق القيادي في حماس محمود المبحوج الذي اغتيل بعملية منسوبة للموساد في دبي عام 2010. ووفقا لبيان الشاباك فإن المبحوح مسؤول عن تنسيق أجهزة حماس في القطاع خلال الحياة العادية وفي القتال.

وقتل المبحوح وفقا لبيان االجيش والشاباك خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء، ووفقا للبيان ضبطت في غرفة قريبة من المكان على أسلحة.

AP Photo/Victor R. Caivano, File
جنود إسرائيليون أمام مستشفى الشفاء في غزة، 22 نوفمبر 2023AP Photo/Victor R. Caivano, File
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