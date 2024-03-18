الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس فايق المبحوح

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حماس فايق المبحوح في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام-الشاباك في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1769696610580140361 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفيد أن العملية التي استهدفت المبحوح رئيس إدارة خلية الأزمة في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس ، نفذت بعد وصول معلومات استخباراتية للشاباك والاستخبارات العسكرية عن وجود مسؤولين لحماس في الشفاء، وخرجوا لتنفيذ عملية اعتقال محددة وفي إطارها اغتيل المبحوح.

ويشغل المبحوح ويحمل رتبه عميد منصب رئيس إدارة خلية الأزمة في وزارة الداخلية التابعة لحماس وقائد جهاز الشرطة وهو شقيق القيادي في حماس محمود المبحوج الذي اغتيل بعملية منسوبة للموساد في دبي عام 2010. ووفقا لبيان الشاباك فإن المبحوح مسؤول عن تنسيق أجهزة حماس في القطاع خلال الحياة العادية وفي القتال.

وقتل المبحوح وفقا لبيان االجيش والشاباك خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء، ووفقا للبيان ضبطت في غرفة قريبة من المكان على أسلحة.