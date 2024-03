الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس فايق المبحوح

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حماس فايق المبحوح في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام-الشاباك في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1769696610580140361