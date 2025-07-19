هل تقود صفقة وقف إطلاق النار المرتقبة الى الإفراج عن مروان البرغوثي؟

قد يعجبك أيضًا -

بعد التقدم في المباحثات بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وترقب جواب حماس على العرض الإسرائيلي الجديد، طرحت تساؤلات فلسطينية عن إمكانية الإفراج عن عدد من أكبر القيادات الفلسطينية المعتقلين في السجون الإسرائيلية ويقضون محكوميات مؤبدة على رأسهم مروان البرغوثي الذي يقضي خمسة أحكام مؤبدة و40 عاما، حيث يتمتع البرغوثي بشعبية كبيرة في الضفة الغربية، ويوجد الكثيرين من الفلسطينيين يعتبرونه مرشحا لقيادة السلطة خلفا لأبو مازن.

وعلى ضوء ذلك نقل موقع "واينت" عن مصادر فلسطينية قالت إن حماس "لا تنوي التنازل عن الإفراج عن البرغوثي" رغم أن في إسرائيل أوضحوا إن اسمه لم يطرح خلال المباحثات حاليا.

وقالت أحد المصادر إن "يحيى السنوار تعهد شخصيا لزوجة البرغوثي فدوى، إطلاق سراحه، حتى أنه أقسم لها على القرآن" وأشار إلى أن البرغوثي يعتبر بنظر القيادة في غزة "بطاقة مساومة" مركزية يجب عدم التنازل عنها

في حال أُفرج عن البرغوثي، فقد يُرحّل إلى قطر أو إلى بلد ثالث آخر. لكن مصادر فلسطينية أفادت للموقع بأن البرغوثي يتمتع بالقدرة على التأثير، حتى من بعيد. وصرح مصدر فلسطيني: "يستطيع البرغوثي الجلوس على كرسي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، حتى من قطر. إنه الشخصية الوحيدة القادرة على توحيد الشعب. يُذكر الجميع بياسر عرفات، بحكمته وعزيمته وجاذبيته".